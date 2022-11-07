ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد» في الصين لأعلى مستوى منذ 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت الصين اليوم الإثنين، بتسجيل أعلى عدد من حالات كوفيد-19 منذ ستة أشهر، على الرغم من الإغلاقات المتعدّدة التي تعطّل الاقتصاد والحياة اليومية.

وبددت السلطات الصحية خلال نهاية الأسبوع، الآمال بتخفيف سياسة «صفر كوفيد»، عبر إشارتها إلى أنها ستواصل تطبيقها «بثبات» رغم إرهاق السكان، وفق وكالة «فرانس برس».

وتتكوّن هذه الاستراتيجية من إغلاق أحياء أو مدن بكاملها بمجرّد ظهور إصابات، وإجراء فحوصات واسعة النطاق أو حتى عزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم والمسافرين القادمين من الخارج.

ضعف الوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية

ولكن هذه القيود تترافق في بعض الأحيان مع ضعف الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الطبية، وصعوبة التنقّل داخل الصين وخارجها، الأمر الذي يستنفد صبر الصينيين.

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وأعلنت وزارة الصحة الصينية الإثنين عن نحو 5500 إصابة جديدة، جزء كبير منها في مقاطعة غوانغدونغ الساحلية (جنوب)، والتي تعدّ مركزاً تصنيعياً مهماً، بينما في تشنغتشو (وسط)، لا يزال أكبر مصنع لـ«آي فون» في العالم مغلقاً.

وقالت المجموعة الأميركية «آبل»، الأحد إنّ الموقع «يعمل حالياً بقدرة منخفضة بشكل كبير»، وأنّ هذا الاضطراب سيؤدّي إلى تأخير في التسليم.

انتحار امرأة في منغوليا

بالإضافة إلى ذلك، تسبّب انتحار امرأة تبلغ من العمر 55 عاماً في مدينة هوهوت المغلقة، في منغوليا الداخلية (شمال)، بغضب في نهاية هذا الأسبوع لأنّ قيود كوفيد أعاقت تدخّل خدمات الطوارئ، بناء على اعتراف السلطات نفسها بذلك.

فكما هو الحال أحياناً في مناطق معيّنة في الصين، جرى إغلاق أبواب المباني السكنية لمنع أي دخول وخروج.

وكانت ابنتا هذه المرأة، إحداهما تعيش في الشقة ذاتها معها، قد حذّرتا السلطات من أنّ والدتهما تعاني من القلق ولديها أفكار انتحارية، وطالبتا عبثاً بإخراجها.

«من له الحق في إغلاق أبواب المباني؟»

وتساءل أحد مستخدمي الإنترنت بغضب على شبكة التواصل الاجتماعي «ويبو»، «من له الحق في إغلاق أبواب المباني؟»، مضيفاً «في حالة وقوع زلزال أو حريق، من سيكون المسؤول؟».

وانتقدت السلطات المحلية علناً الإدارة السيئة من قبل مسؤولي الأحياء، فيما تحدث المآسي الناتجة عن القيود المضادة لكوفيد بانتظام، فقبل أيام قليلة، توفّي طفل في الثالثة من عمره اختناقاً بأحادي أوكسيد الكربون في لانتشو، العاصمة المغلقة لمقاطعة غانسو (شمال غرب).

وفي رسالة نُشرت على الإنترنت ثمّ مُحيت، اتهم والده المسؤولين عن تطبيق الحجر بعرقلة وصوله إلى المستشفى، وبعد ذلك، قدمت سلطات المقاطعة اعتذاراتها.