ماكرون يريد «ممارسة ضغوط» على الدول الغنية غير الأوروبية لتدفع حصتها في مجال المناخ

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، في شرم الشيخ، إنه يريد «ممارسة الضغوط» على «الدول الغنية غير الأوروبية»، لاسيما الولايات المتحدة، لتدفع «حصتها» في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.

وأوضح ماكرون، خلال لقاء مع الشباب على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (cop27) المنعقد في مصر، «يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين لتكونا على الموعد فعلا»، لأن الأوروبيين «هم الطرف الوحيد الذي يدفع» بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «يجب ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية والقول لها يجب أن تدفعي حصتك».