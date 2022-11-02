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بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق الحبوب»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 01:03 مساء
بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق الحبوب»
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أعلنت روسيا، الأربعاء، استئناف مشاركتها في الاتفاق المتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي «ضمانات خطية» من أوكرانيا حول نزع السلاح في الممر المستخدم لعبورها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر «تلغرام»: «تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقتها حتى الآن تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق»، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلقت موسكو مشاركتها، السبت، بعد هجوم استهدف أسطولها في شبه جزيرة القرم.

إردوغان يعلن استئناف نقل الحبوب من أوكرانيا
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن حركة السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية استؤنفت، بعد اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع التركي والروسي.

وأفاد إردوغان أمام البرلمان بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اتصل بنظيره التركي خلوصي أكار، لإبلاغه بأن «شحنات الحبوب ستستأنف وفق الخطة اعتبارا من ظهر اليوم (الأربعاء)»، وفق الوكالة الفرنسية.

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