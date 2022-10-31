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«عدد القتلى قد يرتفع».. مصرع 132 في انهيار جسر بولاية جوجارات الهندية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 12:16 مساء
«عدد القتلى قد يرتفع».. مصرع 132 في انهيار جسر بولاية جوجارات الهندية
أعمال البحث والإنقاذ في محيط موقع الجسر المنهار بمدينة موربي بالهند، 31 أكتوبر 2022، (اسوشيتد برس)
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قال مسؤول في حكومة ولاية جوجارات الهندية اليوم الإثنين، إن عدد قتلى انهيار جسر في الولاية ارتفع إلى 132.

وانهار جسر للمشاة فوق نهر ماتشو في بلدة موربي يوم الأحد عندما كان عليه عدد كبير من الناس الذين كانوا يحتفلون بأعياد مما أدى إلى سقوط الناس في النهر أسفل الجسر.

وقال المسؤول الكبير «إن كي موشار»، لوكالة «رويترز»، إن «عدد القتلى في حادث انهيار الجسر ارتفع إلى 132. عمليات البحث والإنقاذ مستمرة»، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع.

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وأوضح مشار إنه جرى نشر أفراد القوات المسلحة إضافة إلى فرق إدارة الكوارث والطوارئ العامة من المناطق القريبة للبحث عن المفقودين والمساعدة في عمليات الإنقاذ.

400 شخص كانوا على الجسر
وذكرت السلطات أن أكثر من 400 شخص كانوا على الجسر المعلق الذي شُيد في الحقبة الاستعمارية أو حوله، عندما انهار، فيما جرى تعيين فريق من خمسة أعضاء لإجراء تحقيق في الكارثة.

وشُيد هذا الجسر التاريخي خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر، وأُغلق لمدة ستة أشهر للتجديدات وأُعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي.

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