زيلينسكي: روسيا أطلقت 36 صاروخا في «هجوم كثيف» على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو السبت بشن «هجوم كثيف» عبر إطلاق 36 صاروخا على بلاده ليل الجمعة السبت.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن «المعتدي يواصل ترهيب بلادنا. خلال الليل، شن المعتدي هجوما كثيفا بإطلاق 36 صاروخا»، وفق «فرانس برس».

واستهدفت ضربات روسية جديدة بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا السبت، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة -أوكر-إينيرغو، بينما تحدث مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد.

استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية

وأوضحت الشركة المشغلة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات الروسية «نفذت هجوما جديدا بالصواريخ استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية في المناطق الغربية لأوكرانيا»، مضيفة أن «نطاق الضرر يماثل أو يتجاوز تبعات هجوم من 10 إلى 12 أكتوبر».

من جانبه كتب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، على تيليغرام، «هجوم صاروخي آخر من الإرهابيين الذين يقاتلون ضد البنية التحتية المدنية والشعب».

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وفي غضون ذلك، قال قائد شرطة منطقة كييف، أندريه نيبيتوف، إن القوات الأوكرانية أسقطت صاروخا روسيا فوق المنطقة، ونشر صورة تظهر عمودا من الدخان يتصاعد من غابة، قال إن حطام الصاروخ سقط فيها، وفق وكالة «يورو نيوز».

وبالتوازي، خفض الأوكرانيون طواعية استهلاكهم للكهرباء من 5 إلى 20 بالمئة وسطياً في أيام ومناطق معينة، وفق ما أفاد مدير الشركة المشغلة فولوديمير كودريتسكي. وأضاف «نعرب عن امتناننا للأشخاص الذين قلصوا استهلاكهم في المنزل والشركات التي قامت بذلك أيضاً».

انقطاع التيار الكهربائي بعد ضربات جديدة

في وقت سابق، تحدث مسؤولون في جميع أنحاء البلاد عن انقطاع التيار الكهربائي بعد ضربات جديدة. في غرب أوكرانيا، انقطعت الكهرباء والمياه في بعض مناطق فولينيا، بحسب حاكم المنطقة. كما قطع التيار الكهربائي في بلدة خميلنيتسكي، ودعت السلطات المحلية السكان إلى تجهيز أنفسهم لانقطاع المياه.

وفي منطقة ريفني الواقعة في الغرب أيضًا، قال الحاكم فيتالي كوفال إن الضربات استهدفت «البنية التحتية للطاقة» في المنطقة صباحاً، مما ألحق أضرارًا بمحطات الكهرباء الفرعية. تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي أيضا في منطقة أوديسا (جنوب غرب) بعد «ضربتين صاروخيتين على البنية التحتية للطاقة» في المنطقة، بحسب الحاكم مكسيم مارشينكو.

وطالب حاكم منطقة كيروفوهراد (وسط)، من جانبه، الشركات المحلية والسكان بخفض استهلاكهم للكهرباء بعد ضربات استهدفت بنى تحيية «ضخمة» للطاقة.