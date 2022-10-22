Atwasat

زيلينسكي: روسيا أطلقت 36 صاروخا في «هجوم كثيف» على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 03:50 مساء
زيلينسكي: روسيا أطلقت 36 صاروخا في «هجوم كثيف» على أوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
alwasat radio

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو السبت بشن «هجوم كثيف» عبر إطلاق 36 صاروخا على بلاده ليل الجمعة السبت.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن «المعتدي يواصل ترهيب بلادنا. خلال الليل، شن المعتدي هجوما كثيفا بإطلاق 36 صاروخا»، وفق «فرانس برس».

واستهدفت ضربات روسية جديدة بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا السبت، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة -أوكر-إينيرغو، بينما تحدث مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد.

استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية
وأوضحت الشركة المشغلة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات الروسية «نفذت هجوما جديدا بالصواريخ استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية في المناطق الغربية لأوكرانيا»، مضيفة أن «نطاق الضرر يماثل أو يتجاوز تبعات هجوم من 10 إلى 12 أكتوبر».

من جانبه كتب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، على تيليغرام، «هجوم صاروخي آخر من الإرهابيين الذين يقاتلون ضد البنية التحتية المدنية والشعب».

-  ضربات روسية جديدة تستهدف منشآت للطاقة في غرب أوكرانيا
-  السلطات الموالية لروسيا تدعو كل المدنيين إلى مغادرة خيرسون الأوكرانية «فورا»

وفي غضون ذلك، قال قائد شرطة منطقة كييف، أندريه نيبيتوف، إن القوات الأوكرانية أسقطت صاروخا روسيا فوق المنطقة، ونشر صورة تظهر عمودا من الدخان يتصاعد من غابة، قال إن حطام الصاروخ سقط فيها، وفق وكالة «يورو نيوز».

وبالتوازي، خفض الأوكرانيون طواعية استهلاكهم للكهرباء من 5 إلى 20 بالمئة وسطياً في أيام ومناطق معينة، وفق ما أفاد مدير الشركة المشغلة فولوديمير كودريتسكي. وأضاف «نعرب عن امتناننا للأشخاص الذين قلصوا استهلاكهم في المنزل والشركات التي قامت بذلك أيضاً».

 انقطاع التيار الكهربائي بعد ضربات جديدة
في وقت سابق، تحدث مسؤولون في جميع أنحاء البلاد عن انقطاع التيار الكهربائي بعد ضربات جديدة.  في غرب أوكرانيا، انقطعت الكهرباء والمياه في بعض مناطق فولينيا، بحسب حاكم المنطقة. كما قطع التيار الكهربائي في بلدة خميلنيتسكي، ودعت السلطات المحلية السكان إلى تجهيز أنفسهم لانقطاع المياه.

وفي منطقة ريفني الواقعة في الغرب أيضًا، قال الحاكم فيتالي كوفال إن الضربات استهدفت «البنية التحتية للطاقة» في المنطقة صباحاً، مما ألحق أضرارًا بمحطات الكهرباء الفرعية. تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي أيضا في منطقة أوديسا (جنوب غرب) بعد «ضربتين صاروخيتين على البنية التحتية للطاقة» في المنطقة، بحسب الحاكم مكسيم مارشينكو.

وطالب حاكم منطقة كيروفوهراد (وسط)، من جانبه، الشركات المحلية والسكان بخفض استهلاكهم للكهرباء بعد ضربات استهدفت بنى تحيية «ضخمة» للطاقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق

جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق
مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ثالثة»؟

مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ...
«رفض استقلال تايوان».. بند جديد في ميثاق الحزب الشيوعي الصيني

«رفض استقلال تايوان».. بند جديد في ميثاق الحزب الشيوعي الصيني
كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي

رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي
150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد

150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد
انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا
انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه

جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميلوني تؤدي اليمين الدستورية.. أول امرأة ترأس الحكومة الإيطالية
ميلوني تؤدي اليمين الدستورية.. أول امرأة ترأس الحكومة الإيطالية
السلطات الموالية لروسيا تدعو كل المدنيين إلى مغادرة خيرسون الأوكرانية «فورا»
السلطات الموالية لروسيا تدعو كل المدنيين إلى مغادرة خيرسون ...
فرار طيار كوبي بطائرة روسية إلى الولايات المتحدة
فرار طيار كوبي بطائرة روسية إلى الولايات المتحدة
مجلس الأمن يتبنى نظام عقوبات يستهدف العصابات في هايتي
مجلس الأمن يتبنى نظام عقوبات يستهدف العصابات في هايتي
الحزب الشيوعي الصيني يدرج «الموقع المحوري» لشي جينبينغ في ميثاقه
الحزب الشيوعي الصيني يدرج «الموقع المحوري» لشي جينبينغ في ميثاقه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة...
المزيد
جونسون وسوناك.. سباق خلق الكواليس على رئاسة الحكومة البريطانية
جونسون وسوناك.. سباق خلق الكواليس على رئاسة الحكومة ......
أوكرانيا: مليون منزل من دون كهرباء إثر ضربات روسية
أوكرانيا: مليون منزل من دون كهرباء إثر ضربات روسية...
زيلينسكي: روسيا أطلقت 36 صاروخا في «هجوم كثيف» على أوكرانيا
زيلينسكي: روسيا أطلقت 36 صاروخا في «هجوم كثيف» على أوكرانيا...
الحزب الشيوعي الصيني يدرج «الموقع المحوري» لشي جينبينغ في ميثاقه
الحزب الشيوعي الصيني يدرج «الموقع المحوري» لشي جينبينغ في ......
مجلس الأمن يتبنى نظام عقوبات يستهدف العصابات في هايتي
مجلس الأمن يتبنى نظام عقوبات يستهدف العصابات في هايتي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط