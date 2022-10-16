الرئيس الصيني يؤكد رفض بلاده «عقلية الحرب الباردة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد رفض بكين «عقلية الحرب الباردة» في الدبلوماسية الدولية، من دون أن يأتي على ذكر العلاقات مع واشنطن، وذلك في خطاب بمناسبة افتتاح المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين.

وندد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد بتدخل قوى خارجية في تايوان، بينما أشاد بانتقال هونغ كونغ من «الفوضى إلى الحكم»، وتعهد شي في خطابه بخوض «كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل» في جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، مشيرا في الوقت عينه الى أن «الوضع في هونغ كونغ حقق تحولا كبيرا من الفوضى الى الحكم».

وكان شي يتحدث أمام مندوبي الحزب الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث من المتوقع أن يمنح الحزب الشيوعي الرئيس الصيني ولاية ثالثة على رأس السلطة.

الرئيس الصيني شي جينبينغ يشيد بحكم الحزب الشيوعي

وقال الرئيس لممثلي الحزب الشيوعي في قاعة الشعب الكبرى إن «الصين.. تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة وتعارض عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية كما تعارض ازدواجية المعايير»، مشددا على أن بكين «لن تسعى إطلاقا إلى الهيمنة ولن تنخرط في (أنشطة) توسعية».

وقال «المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني هام جدا وينعقد في لحظة حساسة، عندما يبدأ الحزب بأكمله والشعب من جميع المجموعات الاتنية برحلة جديدة لبناء بلد اشتراكي حديث بشكل شامل».