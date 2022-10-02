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رئيس وزراء لاتفيا يفوز بالانتخابات العامة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 12:26 مساء
رئيس وزراء لاتفيا يفوز بالانتخابات العامة
رئيس الوزراء اللاتفي كريسيانيس كارينس. (الإنترنت)
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أظهرت نتائج أولية فوز حزب (الوحدة الجديدة) المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس بالانتخابات العامة التي جرت أمس السبت، إذ حصل على 19% من الأصوات، وهي نسبة كافية لضمان بقائه رئيسًا لحكومة ائتلافية جديدة.

وتعني نتائج فرز 91% من الدوائر أن لاتفيا ستظل صوتًا رائدًا إلى جانب جارتيها في منطقة البلطيق، ليتوانيا وإستونيا، في دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حاسم ضد روسيا، وفق وكالة «رويترز».

وفاز حزب كارينس من جديد بأعلى عدد من الأصوات في الانتخابات، ويتجه أعضاء الائتلاف الحالي للفوز بنحو 42 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 100 مقعد، وبالتالي فإن كارينس سيكون بحاجة لتوسيع دائرة الحلفاء للبقاء في منصب رئيس الوزراء.

وتمكنت تسعة أحزاب من الفوز بما يكفي من الأصوات لضمان شغل مقاعد في البرلمان.

كيف سنجتاز الشتاء؟
وبعد حملة هيمنت عليها المخاوف الأمنية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قال كارينس لـ«رويترز» إنه سيعمل على تشكيل ائتلاف من أحزاب تتشارك في أفكارها، مضيفًا في وقت مبكر اليوم، الأحد، «أنا على اقتناع بأننا سنكون قادرين على إيجاد مثل هذا الحل».

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وتابع: «أبرز ما يشغل بال الجميع هو كيف سنجتاز الشتاء، ليس فقط في لاتفيا ولكن في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وأن نظل جميعًا متحدين خلف أوكرانيا، وألا نضعف في مواجهة الصعوبات التي تواجهنا».

أول رئيس لحكومة في لاتفيا يكمل ولايته
وكارينس (57 عامًا)، هو أول رئيس لحكومة في لاتفيا يكمل ولايته التي امتدت لأربع سنوات، ويحمل الجنسيتين الأميركية واللاتفية، وقد استفاد من سياسته تجاه موسكو، التي تضمنت فرض قيود على دخول المواطنين الروس القادمين من روسيا وروسيا البيضاء.

وقال كارينس: «أستبعد أن تتوقف أي حكومة في لاتفيا عن دعم أوكرانيا.. فهذه ليست وجهة نظر مجموعة صغيرة من السياسيين وإنما وجهة نظر مجتمعنا».

وقد يتسبب فوزه في توسيع هوة الخلاف بين الأغلبية اللاتفية في البلاد والأقلية الناطقة بالروسية، وسط غضب واسع النطاق بشأن تحركات موسكو في أوكرانيا.

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