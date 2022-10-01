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وزيرة الدفاع الألمانية تؤدي زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 09:18 مساء
وزيرة الدفاع الألمانية تؤدي زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا
وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت. (الإنترنت)
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قامت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا السبت، هي الأولى لها منذ بدء الغزو الروسي فيما تطالب كييف بإصرار من برلين بتسليمها دبابات قتالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في بيان أن لامبرشت زارت مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا بدون توضيح مدة الزيارة. والتقت هناك خصوصا نظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وفق «فرانس برس».

ودخل الجيش الأوكراني السبت بلدة ليمان الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، الواقعة في منطقة دونيتسك التي أثار ضمها في اليوم السابق من قبل موسكو عاصفة من الإدانات الدولية ورفضا من قبل كييف المصممة على استعادة أراضيها.

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كما دانت كييف «الاعتقال غير القانوني» للمدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا (جنوب) ، إيغور موراتشوف الذي اوقفته روسيا التي تحتل الموقع، لسبب لا يزال مجهولاً الجمعة. وكتبت وزارة الدفاع الاوكرانية على تويتر بعد الظهر «قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك».

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وارفقت التغريدة بمقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يُظهر جنديين أوكرانيين يلوحان ثم يعلقان العلم الوطني باللونين الأزرق والأصفر بجانب لافتة كُتب عليها «ليمان» عند مدخل المدينة. وقال أحد الجنديين مبتسما «نرفع علمنا الوطني وننصبه في أرضنا. ستظل ليمان دائمًا جزءًا من أوكرانيا».

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «بعد تهديدها بالتطويق، تم سحب القوات الحليفة من ليمان إلى خطوط ملائمة أكثر». قبل ذلك بقليل، قال الجيش الأوكراني إنه «يطوق» آلافًا من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا الجمعة.

«أسلحة نووية محدودة القدرة»
وقال ناطق باسم الجيش الأوكراني إن «نحو خمسة آلاف أو 5500 روسي» تحصنوا في ليمان وحولها في الأيام الأخيرة. ويشكل الاستيلاء الكامل على ليمان انتصارًا رئيسيًا لكييف، فهي تعد مركز تقاطع مهمًا للسكك الحديد في في شرق أوكرانيا.

وردًا على الانسحاب الروسي من المدينة، ندد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف بـ «المحسوبية» السائدة في الجيش الروسي ودعا موسكو الى استخدام «أسلحة نووية محدودة القدرة» في أوكرانيا، بدون أخذ«المجتمع الغربي الاميركي في الاعتبار».

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