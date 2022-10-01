موسكو تؤكد «انسحاب» قواتها من بلدة ليمان الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي السبت «انسحابه» من بلدة ليمان، وهي تقاطع مهم للسكك الحديد في شرق أوكرانيا، حيث قال جنود أوكرانيون إنهم «طوقوا» قواته في الساعات الماضية.

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «بعد تهديدها بالتطويق، تم سحب القوات الحليفة من ليمان إلى خطوط ملائمة أكثر». وذلك بعد أن أكد الأوكرانيون أنهم «دخلوا» ليمان الاستراتيجية الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمتها موسكو الجمعة، وفق «فرانس برس».

تقاطع مهم للسكك الحديدية

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن جنودا أوكرانيين «دخلوا» السبت بلدة ليمان وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية في شرق أوكرانيا تقع تحت سيطرة القوات الروسية.

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- الجيش الأوكراني يعلن محاصرة آلاف الجنود الروس في ليمان

وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر «قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك». قبل ذلك بقليل، قال الجيش الأوكراني إنه «يحاصر» آلافًا من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا الجمعة.

تـ«طويق» آلاف الجنود الروس في مدينة ليمان

وقال الجيش الأوكراني في وقت سابق اليوم إنه «طوق» آلاف الجنود الروس في مدينة ليمان التي تعد مركز تقاطع مهمًا للسكك الحديدية في شرق أوكرانيا، وتخضع لسيطرة قوات موسكو.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية، عن الناطق باسم الجيش الأوكراني في الشرق سيرجيو تشريفاتيتش، قوله للتلفزيون الأوكراني، إن «القوات الروسية محاصرة في ليمان.. نحو خمسة آلاف أو 5500 روسي»، تحصنوا في ليمان وحولها في الأيام الأخيرة.

وافق الكونغرس الأميركي، الجمعة، على تقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 12.3 مليار دولار في تصويت للمصادقة على الميزانية لنهاية العام وتجنب إغلاق الإدارات الفدرالية.

وتسمح هذه الحزمة الجديدة من المساعدات للرئيس الأميركي جو بايدن بأن يأمر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بنقل معدات عسكرية بقيمة 3.7 مليار دولار إلى أوكرانيا.