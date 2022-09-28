روسيا تفتح تحقيقا في «عمل إرهابي دولي» إثر التسرب من «نورد ستريم»

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت أجهزة الأمن الروسية تحقيقاً في «عمل إرهابي دولي» بعد التخريب المفترض لأنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق، حسبما أعلنت النيابة العامة الروسية الأربعاء.

وقالت النيابة، في بيان نشر على حسابها على تطبيق «تلغرام»، «بناء على العناصر المرسلة من النيابة العامة الروسية (...) فتحت هيئة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفدرالي قضية جنائية. وبدأ تحقيق أولي»، وفق «فرانس برس».

أعلنت السويد، الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الجمعة، بناء على طلب روسيا لبحث موضوع تسرب الغاز من خطي أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق.

روسيا تطلب اجتماعا لبحث موضوع التسرب

وقالت وزيرة خارجية السويد، في مؤتمر صحفي، إن «فرنسا، بوصفها رئيسة لمجلس الأمن، أبلغتنا بأن روسيا طلبت اجتماعًا لبحث موضوع التسرب من نورد ستريم، وإن هذا الاجتماع مقرر الجمعة»، موضحة أن السويد والدنمارك كلفتا تزويد أعضاء مجلس الأمن معلومات عن التسرب الذي حصل في منطقتيهما الاقتصاديتين، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الاستخبارات السويدية، الأربعاء، فتح تحقيق في عمل «تخريبي» بعد انفجارات الإثنين يشتبه بأنها تسببت بتسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم «1 و2» في بحر البلطيق. وقالت الاستخبارات في بيان إنها «تسلمت من الشرطة التحقيق الأولي المتصل بأحداث وقعت في نورد ستريم. والسبب هو حاليًا عمل تخريبي.

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ويظهر التسرّب الذي أعقب انفجارين، على السطح مع وجود فقاعات كبيرة. وكان قد رُصد منذ الإثنين قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية بين جنوب السويد وبولندا. وغداة إعلان التسرّب في خطّ أنابيب «نورد ستريم 2» وانخفاض الضغط فيه، تأثر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» الذي يربط روسيا بألمانيا بدوره تحت البلطيق.

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن

وأعلنت روسيا أنها ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تسرّب الغاز من خطّي أنابيب نورد ستريم 1 و2، بعدما دعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان ما إذا كانت الولايات المتحدة تقف وراء «العمل التخريبي»، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عبر تطبيق «تلغرام»، «تعتزم روسيا الدعوة إلى اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي في إطار الاستفزازات المتعلقة بخطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2»، بحسب «فرانس برس».