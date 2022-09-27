مصادر روسية: نتائج أولية لاستفتاءات في أربع مناطق أوكرانية تظهر تأييدا كبيرا للضم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الموالية لروسيا في أربع مناطق أوكرانية، تسيطر عليها موسكو كليًا أو جزئيًا، أن نتائج الاستفتاءات لضمّ هذه المناطق تظهر فوز الـ«نعم» بحسب نتائج أولية، وفق ما أفادت وكالات روسية، الثلاثاء.

وأفادت وكالات «ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس للأنباء الروسية» أن السلطات الموالية لموسكو في كلّ من المناطق الأوكرانية الأربع أكدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاستفتاءات التي تنظمها موسكو في أربع مناطق أوكرانيا تحتلها تهدف إلى «إنقاذ سكان» هذه المناطق.



وقال بوتين خلال اجتماع حكومي إن «إنقاذ سكان كل هذه المناطق التي يجري فيها الاستفتاء هو ... في صلب اهتمامات مجتمعنا وبلادنا بكاملها»، متحدثا في اليوم الأخير من هذه الاستفتاءات التي نددت بها كييف والغربيون باعتبارها «مهزلة».