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«الخارجية الإيرانية» تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 03:10 مساء
«الخارجية الإيرانية» تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج
العلم الإيراني. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها استدعت سفير بريطانيا للاحتجاج على ما وصفته بأنه «تحريض على أعمال شغب»، تنتهجه شبكات تلفزة معارضة للنظام الإيراني تبث من لندن باللغة الفارسية.

كذلك استدعت الخارجية الإيرانية سفير النروج لسؤاله بشأن «تصريحات غير بناءة شكّلت تدخلا في شؤون إيران الداخلية»، أدلى بها رئيس البرلمان النروجي على خلفية التظاهرات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، وفق وكالة «يورو نيوز».

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وأعلنت الخارجية الإيرانية، في بيان أنها استدعت السفير البريطاني لإبلاغه «احتجاج طهران الشديد على دولة بريطانيا والتي تستضيف وسائل اعلام وضعت على جدول برامجها الرئيسية التحريض على أعمال الشغب وتوسيع نطاق الاضطرابات في البلاد»، وفق ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا».

موقف لندن «شكل تدخلا في الشؤون الداخلية»
وجاء في البيان أن موقف لندن «شكل تدخلا في الشؤون الداخلية وتحريضا على السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، دون أن يحدد شبكات التلفزة المقصودة.

وشبكة «بي.بي.سي فارسي»، ومقرها لندن محظورة في إيران، وغالبا ما توجّه إليها السلطات في طهران انتقادات.

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