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اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 12:17 مساء
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
كشك لاستقطاب العمال إلى البريد الأميركي «يو إس بي إس»، في إنغلوود (كاليفورنيا), 18 يوليو 2022.. (أ ف ب)
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أعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أنّ أكثر من 45 مليار دولار من إعانات البطالة، ذهبت عن طريق الاحتيال إلى أناس لا يستحقّونها خلال تفشّي كوفيد.

وأظهر تقرير جديد للمفتّش العام في الوزارة نُشر الخميس، أنّه بين مارس 2020 وأبريل 2022، صُرف ما مجموعه 45,6 مليار دولار من إعانات البطالة عن طريق الاحتيال، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان تقرير سابق نُشر في يونيو الماضي، قدّر قيمة هذه الاختلاسات بثلث هذا المبلغ، فيما جرىّ حتى الآن توجيه اتهامات لأكثر من ألف شخص لتورطهم في عمليات الاحتيال هذه.

«مستويات غير مسبوقة للاحتيال»
وقال المفتش العام لاري تورنر، في بيان، إنّ الأرقام «تؤكّد اتساع نطاق المشكلة»، مشيراً إلى «المستويات غير المسبوقة للاحتيال والمدفوعات غير المستحقّة الأخرى».

وعصفت جائحة كوفيد بالاقتصاد الأميركي في مارس 2020، وفي غضون شهرين جرى تسريح أكثر من 20 مليون موظف. ووسّعت الحكومة الفدرالية حينها قاعدة المستفيدين من إعانات البطالة، وزادت قيمة هذه الإعانات ومدّة الاستفادة منها.

وأوضح مكتب المفتش العام أنه «في غضون خمسة أشهر، تم تسجيل أكثر من 57 مليون عاطل عن العمل».

دفع إعانات البطالة تواجه صعوبات
لكنّ تدفّق المطالب فتح ثغرة للمحتالين، بينما كانت حكومات الولايات المسؤولة عن دفع إعانات البطالة تواجه صعوبات في التعامل مع «الزيادة الكبيرة في عدد مطالب مساعدات البطالة والتأكّد من أنّها تدفع المبلغ المناسب إلى الشخص المناسب»، وفق نفس المصدر.

واختلس المحتالون مساعدات البطالة، خصوصاً من خلال التقدّم بطلب في أكثر من ولاية، أو عن طريق استغلال هويات أشخاص متوفّين أو مسجونين.

وذكر التقرير أنّ دوائر الوزارة «لم تتّخذ الخطوات الكافية لتنفيذ»، التوصيات الصادرة في مختلف المناشير التوجيهية.

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أقرّ المسؤولون في ذلك الوقت بأنّ بعض برامج المساعدات تنطوي على ثغرات، لكنّهم شدّدوا على الحاجة إلى صرف الإعانات بسرعة.

وواجهت الإدارات مصاعب مع تلقّيها عدداً غير مسبوق من المطالب، ما سلّط الضوء على ضعف مواردها.

وانتشرت حينها صور لرجال ونساء ينتظرون لساعات في سيارتهم للتسجيل، وكذلك شهادات لأشخاص انتظروا أسابيع للحصول على جواب أو صكّ مساعدة، ولم يتمكّنوا من دفع إيجارهم أو تغطية نفقاتهم اليومية.

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