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إضافة 678 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأميركي في فبراير وتراجع البطالة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 06:08 مساء
إضافة 678 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأميركي في فبراير وتراجع البطالة
لقطة من متجر في مركز تسوق في ميامي، 7 أبريل 2021، (ا ف ب)
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أنضم 678 ألف موظّف إلى سوق العمل بالولايات المتحدة في فبراير، ما أدى إلى تراجع معدّل البطالة إلى 3,8% ليقترب إلى مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق بيانات حكومية صدرت الجمعة.

وذكرت وزارة العمل أن ازدياد الوظائف كان في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الترفيه والضيافة حيث أضيفت 179 ألف وظيفة جديدة، بعدما تضرر القطاع بشدة من تدابير الإغلاق والقيود التي استدعى فرضها الوباء، حسب وكالة فرانس برس.

وتقاعد العديد من الأشخاص في وقت مبكر منذ بداية الجائحة؛ خوفًا على صحتهم وبهدف الاستفادة من الارتفاع الحاد في قيمة العقارات أو محافظ أسهمهم.

وفي الوقت عينه، ارتفع عدد الاستقالات أواخر العام الماضي إلى مستويات غير مسبوقة.

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