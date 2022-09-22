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الرئيس الإيراني يعد بالتحقيق في وفاة الشابة مهسا أميني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 09:56 مساء
الرئيس الإيراني يعد بالتحقيق في وفاة الشابة مهسا أميني
محتجون إيرانيون يرفعون صورة الشابة مهسا أميني (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، أن وفاة الشابة مهسا آميني خلال اعتقالها، والذي أثار تظاهرات واسعة النطاق في إيران، سيكون موضع «تحقيق»، لكنه ندد برياء القوى الغربية.

وقال رئيسي لصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «اطمئنوا، سيتم بالتأكيد فتح تحقيق»، موضحا أن تقرير الطبيب الشرعي لم يشر إلى انتهاكات ارتكبتها الشرطة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

- واشنطن تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بعد وفاة الشابة مهسا أميني

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الأخلاق الإيرانية وعديد المسؤولين الأمنيين لممارستهم «العنف بحق المتظاهرين» وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.

وأثارت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم حيث نددت المنظمات غير الحكومية الدولية بقمع «وحشي» للتظاهرات. ومن على منبر الأمم المتحدة، الأربعاء، عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن تضامنه مع «نساء إيران الشجاعات».

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