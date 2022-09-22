وزير الخارجية الروسي: واشنطن وحلفاؤها يغطون على جرائم النظام الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

رفض وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاتهامات الغربية في شأن الحرب في أوكرانيا، مطالبا بمحاسبة الحكومة الأوكرانية.

وقال لافروف، أمام نظرائه الغربيين وبينهم الأوكراني خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها وبالتواطؤ مع منظمات حقوق الإنسان الدولية تعمد إلى تغطية جرائم نظام كييف»، حسب وكالة «فرانس برس».

دعوة أميركية إلى محاسبة بوتين

وفي الجلسة ذاتها، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دول العالم إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال: «النظام العالمي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يدمَر أمام أعيننا. لا يمكننا، ولن ندع بوتين يفلت»، من المحاسبة.

وكان الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، انتقد تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية في الحرب في أوكرانيا، مشددا على ضرورة توقع «عواقب وخيمة» إذا لجأ الرئيس الروسي إلى ذلك.

وأضاف كيربي، في مقابلة مع شبكة «إي بي سي»، أمس الأربعاء: «هذا خطاب غير مسؤول من قوة نووية... نحن نراقب وضعهم الاستراتيجي بأفضل ما نستطيع حتى نتمكن من تغيير موقفنا إذا لزم الأمر. لا شيء يقول حاليا أن هذا الأمر ضروري».