ماكرون يعتبر الاستفتاءات الروسية في أوكرانيا «مهزلة»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بالاستفتاءات التي يعتزم الانفصاليون الموالون لروسيا تنظيمها في أوكرانيا، معتبرا أن أي استفتاء بشأن الضم لن تكون له أهمية من الناحية القانونية.

وقال للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «أعتقد أن ما أعلنت عنه روسيا مهزلة»، معتبرا ذلك «استفزازا جديدا ... لن يؤثر على موقفنا». وأضاف «إن فكرة تنظيم استفتاءات في مناطق تشهد حربا، وتتعرض لقصف، هي قمة السخرية»، وفق «فرانس برس».

استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا

وأعلنت السلطات التي عينتها موسكو في عدة مناطق في أوكرانيا الثلاثاء إجراء استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا بدءًا من 23 ولغاية 27 سبتمبر، في خضم هجوم أوكراني مضاد فيما توعدت الرئاسة الأوكرانية من جانبها «بالقضاء» على التهديد الروسي.

أعلنت عن تنظيم الاستفتاء السلطات الانفصالية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك وكذلك في خيرسون التي احتلها الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وفي منطقة زابوريجيا وفيها أكبر محطة نووية في أوروبا.

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وستُجرى هذه الاستفتاءات مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الثامن في حين تتعرض كل هذه المناطق للقصف وتدور فيها معارك. ويجري الإعداد منذ شهور لهذه الاستفتاءات، على غرار الاستفتاء الذي أضفى الطابع الرسمي على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية من قبل روسيا في العام 2014 الأمر الذي ندد به المجتمع الدولي.

يوم الوحدة الوطنية الروسي

ويبدو أنه جرى تقديم موعدها إثر الهجوم الأوكراني المضاد الذي اضطر الجيش الروسي على التراجع إلى الشمال الشرقي من البلاد.

في الواقع، كان حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين يستهدف تنظيمها في 4 نوفمبر، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الذي يحيي ذكرى ثورة شعبية في القرن السابع عشر ضد القوات البولندية في موسكو.

وكان رئيس «برلمان» لوغانسك دينيس ميروشنيشنكو أول من أعلن أن الاستفتاء سيجري على مدى أربعة أيام اعتبارًا من الجمعة.