الناتو: الاستفتاء الروسي المقرر في أوكرانيا «تصعيد إضافي» للحرب

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، بالاستفتاءات التي تعتزم السلطات المدعومة من روسيا إجراءها في أوكرانيا، معتبرًا أنها تصعيد إضافي في الحرب التي يشنها الكرملين.

وكتب ستولتنبرغ على تويتر «استفتاءات زائفة ليس لها شرعية ولا تغيِّر في طبيعة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. هذا تصعيد إضافي في حرب بوتين». وأضاف «على المجتمع الدولي أن يدين هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي وأن يزيد من دعمه لأوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

الولايات المتحدة تعتبرها خطوة «زائفة»

من جانبها، نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية واعتبرتها خطوات «زائفة» مؤكدة أنها لن تعترف بالنتائج.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن الأمن القومي جيك ساليفان، إن «تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي». وأضاف «إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقًا بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها».

تنظيم استفتاء حول الانضمام إلى موسكو

وفي سياق ميداني، أعلن رئيس سلطات منطقة خيرسون الموالي لروسيا، فلاديمير سالدو، تنظيم استفتاء حول الانضمام إلى موسكو من 23 وحتى 27 سبتمبر .

وقال سالدو، على تلغرام «أبلغكم بأنه وفقا للمرسوم، سينظم الاستفتاء من 23 سبتمبر 2022 وحتى 27 منه»، وذلك بعيد إعلان الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس، أنها ستنظم استفتاء مماثلا في الفترة نفسها.

استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا

وتعتزم الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، تنظيم استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا بين 23 و27 سبتمبر، وفق ما أفادت الثلاثاء سلطاتهما ووكالات أنباء رسمية.

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ستنظم هذه الاستفتاءات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما، قبيل إطلاق هجومه على أوكرانيا، نهاية فبراير الماضي، وسيشكل انضمام هاتين المنطقتين إلى روسيا تصعيدا كبيرا في النزاع.

إيجاد مخرج «مشرف» للحرب في أوكرانيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أمام الأمم المتحدة إلى إيجاد مخرج «مشرف» للحرب في أوكرانيا. وقال من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «معًا علينا إيجاد حل دبلوماسي مقبول سيسمح للجانبين بالخروج من الأزمة بشكل مشرف».

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين، في حديث مع التلفزيون الأميركي «بي بي إس»، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على «تبادل 200 أسير».