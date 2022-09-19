هزات ارتدادية تضرب تايوان غداة زلزال عنيف

القاهرة - بوابة الوسط

ضربت هزات ارتدادية، جنوب شرق تايوان، الإثنين، بلغت قوة إحداها 5.5 درجة، وشعر بها سكان العاصمة تايبيه، غداة زلزال عنيف تسبب بمقتل شخص وإصابة نحو 150 بجروح.

ووقعت آخر هزة قرابة الساعة 10:00 (2:00 ت غ)، على مسافة 66 كيلومترا جنوب مدينة هواليان الساحلية، وعلى عمق 13 كيلومترا، بحسب المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية الذي قدر قوتها بـ5.5 درجة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية التايوانية أن قوة الهزة بلغت 5.9 درجة، فيما يشهد جنوب شرق تايوان، وهي منطقة ريفية قليلة الكثافة السكانية، سلسلة من الهزات الأرضية منذ السبت.

- انهيار مبنى جراء زلزال قوي ضرب شرق تايوان

ووقع زلزال عنيف بعد ظهر الأحد، وبلغت قوته 6.9 درجة، فدمر طرقات ومساكن في مدينة يولي حيث قتل شخص على الأقل، وجرى إغاثة أربعة أشخاص بعد انهيار مبنى، فيما أعلنت السلطات إصابة 146 شخصا بجروح.

نشاط زلزالي كثيف

وتقع تايوان على «حزام نار»، يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا ويمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.. ولا تسفر معظم الزلازل سوى عن أضرار طفيفة غير أن الجزيرة شهدت في الماضي كوارث.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة هوالين السياحية العام 2018، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة نحو 300 بجروح.

وفي سبتمبر 1999، أودى زلزال بقوة 7.6 درجة بنحو 2400 شخص في أسوأ كارثة طبيعية بتاريخ الجزيرة.