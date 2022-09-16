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قرغيزستان: مقتل 24 شخصا في الاشتباكات الأخيرة مع طاجيكستان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 11:13 مساء
قرغيزستان: مقتل 24 شخصا في الاشتباكات الأخيرة مع طاجيكستان
جنود طاجيك خلال الاشتباكات بالمناطق الحدودية المتنازع عليها مع قيرغزستان، 16 سبتمبر 2022، (الإنترنت)
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أفاد مسؤولون من قرغيزستان الجمعة، بأن 24 شخصا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع طاجيكستان.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة في قرغيزستان إنه «تم إحضار 24 جثة إلى المؤسسات الصحية في منطقة باتكين» في جنوب غرب البلاد عبر الحدود مع طاجيكستان، حسب وكالة «فرانس برس».

وقف إطلاق النار
واندلعت مواجهات حدودية بين قوات الدولتين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار.

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وخلال قمة شنغهاي في أوزبكستان، دعا رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، ونظيره القرغيزستاني صدر جباروف قوات بلديهما إلى الانسحاب من خط المواجهة.

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