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الإليزيه: ماكرون طلب من بوتين سحب الأسلحة الروسية الثقيلة والخفيفة من موقع محطة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 05:58 مساء
الإليزيه: ماكرون طلب من بوتين سحب الأسلحة الروسية الثقيلة والخفيفة من موقع محطة زابوريجيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن «الاحتلال الروسي هو سبب المخاطر» التي تهدد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، وطلب منه سحب «الأسلحة الثقيلة والخفيفة» من موقعها، وفق ما أفاد الإليزيه الأحد.

وأعلن الكرملين في وقت سابق أن بوتين حذر ماكرون في اتصال هاتفي من «عواقب كارثية» قد تنتج من «الهجمات الأوكرانية المنتظمة» على المحطة المذكورة، الأكبر في أوروبا والتي تحتلها القوات الروسية،بحسب «فرانس برس».

وجاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي حذّر خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي من أن «الهجمات الأوكرانية المتكررة على مواقع في محطة زابوريجيا، بما في ذلك مستودعات للنفايات المشعة، قد تكون عواقبها كارثية».

-  الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيا: تجاوزات روسية بحق العاملين الأوكرانيين
-  وكالة الطاقة الذرية تحذر من تداعيات انقطاع التيار قرب محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

وأعلنت أوكرانيا، الأحد، وقف عمل المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال في الخدمة في محطة زابوريجيا النووية جنوب البلاد، الأكبر في أوروبا والتي تحتلها القوات الروسية،  وأعلنت شركة «إنرغوأتوم» الأوكرانية المشغلة للمحطة «اليوم في 11 سبتمبر 2022 خلال الليل، فصلت الوحدة رقم 6 عن الشبكة الكهربائية»، مضيفة: «تُجرى تحضيرات لتبريدها».

 أعمال تعذيب وقتل وخطف
واستنكر رئيس الشركة الأوكرانية المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية، بترو كوتين، الجمعة الماضية، التجاوزات التي ترتكبها القوات الروسية بحق الموظفين، متحدثًا عن أعمال تعذيب وقتل وخطف.

وقال كوتين، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، «مع الاحتلال جرى تدريجيًا تطبيق نظام بوليسي لمضايقة الموظفين. الوضع بات اليوم صعبًا للغاية مع أعمال تعذيب وضرب مبرح وعمليات خطف».

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي من أن قصف البلدة حيث تقع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وهو أمر يمس بعمليات التشغيل الآمن للمحطة الأكبر في أوروبا.

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