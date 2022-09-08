توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الكندية أنها أوقفت، الأربعاء، ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في غرب البلاد الأحد.

وقالت الشرطة المحلّية في رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنّه «تمّ العثور على مايلز ساندرسن وتوقيفه قرب روستيرن في ساسكاتشوان قرابة الساعة 15:30 (21:30 ت غ). لم يعد هناك من خطر على الأمن العام في ما يتّصل بهذا التحقيق»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

- العثور على أحد المشتبهين بتنفيذ هجمات كندا ميتا

وأمس الثلاثاء، أعلنت الشرطة الكندية أن أحد المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في غرب البلاد الأحد عُثر عليه، ميتا في إحدى المنطقتين اللتين استهدفتهما هذه الهجمات.

وقالت الشرطة، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم العثور على جثة داميان ساندرسن وعليها آثار العديد من «الجروح الظاهرة»، مشيرة إلى أن المشتبه به الثاني، وهو شقيق الأول ويدعى مايلز ساندرسن، لا يزال متواريا عن الأنظار ومن المحتمل أن يكون مصابا بجروح بدوره.

وقتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب نحو 15 بجروح في هجمات بالسكين وقعت الأحد في بلديتين نائيتين في كندا إحداهما تسكنها غالبية كبرى من السكان الأصليين، على ما أفادت الشرطة.