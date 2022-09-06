العثور على أحد المشتبهين بتنفيذ هجمات كندا ميتا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الكندية أن أحد المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في غرب البلاد الأحد عُثر عليه الإثنين ميتاً في إحدى المنطقتين اللتين استهدفتهما هذه الهجمات.

وقالت الشرطة، خلال مؤتمر صحفي، إنه تمّ العثور على جثة داميان ساندرسن وعليها آثار العديد من «الجروح الظاهرة»، مشيرة إلى أنّ المشتبه به الثاني، وهو شقيق الأول ويدعى مايلز ساندرسن، لا يزال متوارياً عن الأنظار ومن المحتمل أن يكون مصاباً بجروح بدوره، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب نحو 15 بجروح في هجمات بالسكين وقعت الأحد في بلديتين نائيتين في كندا إحداهما تسكنها غالبية كبرى من السكان الأصليين، على ما أفادت الشرطة.