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10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 12:16 صباحا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية، روندا بلاكمور، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، 4 سبتمبر 2022 (صورة من الفيديو)
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قالت الشرطة الكندية إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرين، في حوادث طعن بالسكن في 15 موقعًا متفرقًا بإقليم ساسكاتشوان، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأفادت الشرطة بأن رجلين يُشتبه في قيامهما بعمليات الطعن، وما زالا هاربين، حيث تلاحقهم أجهزة الأمن.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الشرطة  باشرت عملية مطاردة في ثلاث مقاطعات بحثًا عن شخصين مشتبه بهما.

وقالت مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية، روندا بلاكمور، في مؤتمر صحفي: «رصدنا وجود عشرة قتلى في 13 موقعا في منطقتي جيمس سميث كري نيشن وولدون في ساسكاتشوان». وأضافت أن «عددًا من الضحايا الآخرين جرحوا بينهم 15 نقلوا حتى الآن الى مستشفيات مختلفة».

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