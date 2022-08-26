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ماكرون يعلق على استعمال «الطاقة النووية» في أوكرانيا وتصريحات «ليز تراس» و«الاتفاق النووي» وحقبة «الاستعمار»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 01:25 مساء
ماكرون يعلق على استعمال «الطاقة النووية» في أوكرانيا وتصريحات «ليز تراس» و«الاتفاق النووي» وحقبة «الاستعمار»
ماكرون في الجزائر العاصمة، 25 أغسطس 2022. (وكالة الأنباء الجزائرية)
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دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في اليوم الثاني من زيارته إلى الجزائر إلى عدم استعمال «الطاقة النووية المدنية أداة للحرب»، وذلك بعد عمليات قصف طالت مفاعل زابوريجيا النووي في أوكرانيا. وقال ماكرون «يجب ألا تقوض الحرب بأي حال من الأحوال السلامة النووية للبلاد والمنطقة وسلامتنا كلنا، يجب حماية الطاقة النووية المدنية بشكل كامل»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأكد ماكرون أن «المملكة المتحدة دولة صديقة وقوية وحليفة بغض النظر عمن يقودها»، وذلك بعد رفض ليز تراس المرشحة الأوفر حظا لرئاسة الوزراء أن تقول ما إذا كان ماكرون «عدوا أو صديقا» لبلدها.

وأضاف الرئيس الفرنسي على هامش زيارة رسمية للجزائر أن «الشعب البريطاني، الدولة التي هي المملكة المتحدة دولة صديقة وقوية وحليفة بغض النظر عمن يقودها، وأحيانا على الرغم من الأخطاء الصغيرة التي قد يرتكبونها في تصريحاتهم العامة».

واعتبر  أن «الكرة في ملعب الإيرانيين» بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي أكد أنه سيكون في حال إبرامه «مفيدا» وإن «لم يعالج  كل المسائل»، وردا على سؤال حول احتمال إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى، لم يعلق ماكرون على إمكانية النجاح. لكنه قال إنه بعد «نقاشات مهمة» أجريت خصوصا مع الولايات المتحدة «باتت الكرة في ملعب الإيرانيين».

ورأى الرئيس الفرنسي أن البحث عن «الحقيقة» أهم من «الندم» بشأن المسائل المرتبطة باستعمار الجزائر التي تسبب خلافات متكررة بين البلدين، وقال ماكرون «في ما يتعلق بمسألة الذاكرة والمسألة الفرنسية الجزائرية، كثيرا ما أسمع دعوات إلى الاختيار بين الفخر والندم. أنا أريد الحقيقة والاعتراف لأنه بخلاف ذلك لن نمضي قدما أبدا».

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