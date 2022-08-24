غوتيريس يدعو إلى وقف «فوري» لإطلاق النار في إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار «فورًا» في إثيوبيا وعبر عن الصدمة إزاء استئناف أعمال العنف بعد هدنة استمرت خمسة أشهر.

وقال غوتيريس للصحفيين «أشعر بصدمة وحزن عميقين للأنباء عن استئناف القتال في إثيوبيا» مضيفًا «أناشد بقوة من أجل وقف فوري للقتال والعودة لمحادثات السلام»، بحسب «فرانس برس».

وأكدت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش والمتمردين في منطقة تيغراي، متهمة المتمردين بـ«انتهاك الهدنة» التي جرى التوصل إليها منذ 5 أشهر. وقالت الحكومة في بيان: «إن متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجوما اليوم في الساعة (02:00 بتوقيت غرينتش)، في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة».

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وتابعت: «تصدت قوات دفاعنا الباسلة وجميع قواتنا الأمنية بطريقة منسقة لهذا الهجوم»، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة «ضغوط شديدة» على سلطات المتمردين في تيغراي.

الحكومة تتهم جبهة تيغراي برغبتها في مواصلة القتال

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان يوم الأربعاء، إن جبهة تيغراي وداعميها «يرغبون في مواصلة القتال وذلك بالمضايقات والتعديات التي تقوم بها الجبهة في مناطق مختلفة خلال الأشهر الستة الماضية». وأضاف البيان: «أحبطت الحكومة محاولاتهم المتكررة»، معتبرًا أن «الحل الأمثل لمثل هذه القضايا هو الحوار».

وأشار البيان إلى أن القوات الإثيوبية في حالة استعداد لحماية المواطنين، داعيًا الإثيوبيين للوقوف ضد محاولات الجبهة «لجرّ البلاد لحرب جديدة بغرض تفكيك البلاد».

من جانبها، اتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» في وقت سابق الأربعاء، الجيش الإثيوبي بـ«شن هجوم واسع» على جنوب تيغراي. ويذكر أن هذه المعارك هي الأولى منذ إعلان هدنة إنسانية نهاية مارس الماضي.