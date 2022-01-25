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مقاتلو إقليم تيغراي الإثيوبي يطلقون عمليات عسكرية «رادعة» في عفر المجاورة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 08:46 مساء
مقاتلو إقليم تيغراي الإثيوبي يطلقون عمليات عسكرية «رادعة» في عفر المجاورة
مقاتلون من جبهة تحرير شعب تيغراي. (الإنترنت)
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أعلن متمردو إقليم تيغراي الإثيوبي، الثلاثاء، أنهم تعرضوا إلى استفزاز دفعهم لإطلاق عمليات عسكرية «رادعة» في منطقة عفر المجاورة، ما يبدد الآمال حيال إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 14 شهرًا. 

وأفادت «جبهة تحرير شعب تيغراي» في بيان: «أُجبرنا منذ صباح الأمس (24 يناير) على القيام بخطوات رادعة لتحييد تهديد من» قوات موالية للحكومة في عفر، وفق «فرانس برس».

«إبادة» القوات المتمردة
وقال نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية الجنرال أبيباو تادسي السبت الماضي إن الجيش يعتزم دخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي «لإبادة» القوات المتمردة، في تصريحات تأتي وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في شمال البلاد.

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وقال تادسي إن البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأضاف أن «تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة ستمنعنا من دخولها. سندخلها وسنبيد العدو. يجب ألا يكون هناك أدنى شك في هذا»، بحسب «مونت كارلو الدولية».

وتابع: «يجب ألا يظن الشعب الإثيوبي أن الأمر انتهى، فهو لم ينتهِ. الشيء الوحيد هنا أننا توقفنا كي نتأهب. هذا العدو لا يزال هناك ولا بُد من إبادته عن آخره. لن نتفاوض معه». ويحارب جيش إثيوبيا وحلفاؤه منذ أكثر من عام قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيغراي.

دبلوماسيان أميركيان بارزان إلى أديس أبابا 
وتوجه دبلوماسيان أميركيان بارزان إلى أديس أبابا منذ أيام سعيًا لوقف إطلاق النار وسط علامات محدودة على خفوت حدة التوتر بين الطرفين المتحاربين منها إطلاق سراح معتقلين سياسيين.

وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن رئيس الوزراء أبيي أحمد يريد إنهاء نظام الحكومة الاتحادية القائم على أسس عرقية، في حين يقول هو إن الجبهة تتوق للإمساك مجددًا بزمام الأمور في أنحاء البلاد.

 جهود دبلوماسية وسياسية متعددة
وشهدت الشهور الماضية جهودًا دبلوماسية وسياسية متعددة لإنهاء الصراع، شملت ضغوطًا من الولايات المتحدة.

وكتب أبيي على «تويتر» أن محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان وصل إلى العاصمة الإثيوبية اليوم السبت، لكنه لم يذكر الهدف من الزيارة.

تأتي زيارته وسط توتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان تصاعد منذ أن أرسلت إثيوبيا عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان.

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