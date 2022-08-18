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منفذ الهجوم على سلمان رشدي يدفع مجددا ببراءته من «محاولة القتل»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 07:59 مساء
منفذ الهجوم على سلمان رشدي يدفع مجددا ببراءته من «محاولة القتل»
الكاتب البريطاني سلمان رشدي. (أرشيفية: الإنترنت)
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دفع منفذ الهجوم على الكاتب البريطاني سلمان رشدي، اليوم الخميس، ببراءته من محاولة القتل والاعتداء أمام محكمة في مايفيل بولاية نيويورك الأميركية.

وطعن هادي مطر (24 عاما)، الكاتب سلمان رشدي صاحب رواية «آيات شيطانية» خلال مؤتمر الجمعة الماضي، وجرى اعتقاله فورًا بعد الاعتداء. وسبق أن دفع المتهم ببراءته أيضًا خلال جلسة السبت، وفق وكالة «فرانس برس».

والسبت الماضي، وجه الادعاء العام تهمة «الشروع في القتل» إلى هادي مطر. وقال المدعي العام إن المتهم مثُل أمام المحكمة، وجرى حبسه دون كفالة.

ووفق وسائل إعلام أميركية، سارع مطر نحو المنصة وهاجم رشدي البالغ 75 عامًا، والذي واجه تهديدات بالقتل لسنوات بسبب روايته «آيات شيطانية»، التي يعتبرها بعض المسلمين كفرًا بالدين.

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