Atwasat

بعد انسحابها من مالي.. فرنسا تبقي 3 آلاف جندي في منطقة الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 10:40 صباحا
بعد انسحابها من مالي.. فرنسا تبقي 3 آلاف جندي في منطقة الساحل
قوة برخان الفرنسية في مالي. (رويترز)
alwasat radio

أعلن الجيش الفرنسي أن حوالي ثلاثة آلاف من عسكرييه سيظلّون منتشرين في منطقة الساحل، وذلك بعد يومين من إنجاز انسحابه من مالي التي اتّهمت قوة «برخان» الفرنسية لمكافحة المتطرفين بارتكاب «أعمال عدوانية» على أراضيها.

ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 2020، والذي بات يتعامل مع مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية رغم أنه ينفي ذلك، الجيش الفرنسي إلى مغادرة البلاد بعد انتشار لمدة تسع سنوات ونصف السنة في إطار مهمة مكافحة الجماعات المتطرفة. وانتهى انسحاب القوات الفرنسية، الإثنين، بتسليم آخر قاعدة لها في مدينة غاو إلى السلطات المالية، وفق وكالة «فرانس برس».

ويبدو أن الروس لم يتأخروا في ملء الفراغ، حسب الحكومة الألمانية التي ذكرت الأربعاء، أنها تملك معلومات تفيد بأن ما بين عشرين وثلاثين شخصًا قد يكونون روسا ويرتدون بزات عسكرية شوهدوا وهم يفرغون، يوم مغادرة الفرنسيين، طائرة في مطار «غاو» الواقع في المحيط المباشر لموقع القاعدة الفرنسية ويضم معسكر بعثة الأمم المتحدة وكتيبة ألمانية.


الانسحاب من مالي «لا يعني نهاية عملية برخان»
وردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس» قال الناطق باسم رئاسة الأركان، الكولونيل بيار غوديير، إن «نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا يمثّل نهاية عملية برخان»، مؤكدًا أن «تحوّل عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي».

وأوضح  أنه «في إطار إعادة تنظيم برخان خارج مالي، سيبقى نحو ثلاثة آلاف جندي في منطقة الساحل وسيؤدّون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة: شراكة عسكرية قتالية وشراكة عسكرية تشغيلية وعمليات لوجستية»، وأكد أن «هذا الأمر يندرج في إطار نهج جديد للشراكة مع الدول الأفريقية التي طلبت ذلك». وذكر مثالا على ذلك النيجر حيث يسيّر الجيشان الفرنسي والنيجري «دوريات مشتركة ويقومان بتدريبات مشتركة».

وكانت قوة برخان تضم ما يصل إلى 5500 عسكري في ذروة انتشارها في الساحل. وحسب رئاسة الأركان الفرنسية، فإن باريس لديها حاليا إضافة إلى قوة برخان، 900 جندي منتشرين في ساحل العاج و350 في السنغال و400 في الغابون.

- انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد
- مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية

حلقة جديدة من الخلاف بين مالي وفرنسا 
طلبت مالي، الأربعاء، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي العمل لوقف «الأعمال العدوانية» لفرنسا المتمثلة كما تقول باماكو بانتهاكات لسيادة البلاد ودعم تقدمه باريس للمجموعات المتطرفة، وتجسس. في اليوم نفسه، سرّبت باماكو رسالة وجّهها وزير خارجيتها، عبدالله ديوب، إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي، يطلب فيها وضع حدّ لما يصفه بأنّه «أعمال عدوانية» فرنسية.

وتحدث خصوصا عن «جمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها والانتهاكات المتكررة» للمجال الجوي الوطني من قبل القوات الفرنسية في الأشهر الأخيرة وتحليق طائرات فرنسية تقوم «بنشاطات تعتبر تجسسا ومحاولات ترهيب».

وأضاف ديوب في رسالته أن السلطات المالية تمتلك «أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء أسلحة وذخيرة لها»، وألمح إلى أن «الفرنسيين قد يكونون نقلوا اثنين من أعضاء جماعة جهادية بمروحية مطلع أغسطس إلى منطقة تمبكتو». 

وأكد قائد قوة «برخان» الفرنسية، الجنرال برونو باراتز، لـ«إذاعة فرنسا» الدولية في النيجر المجاورة لمالي وحليفة لفرنسا، أن اتهام الفرنسيين بدعم المتطرفين «فاجأه»، وقال إن هذا النوع من الاتهامات «مهين بعض الشيء (...) لذكرى زملائنا الـ59 الذين سقطوا من أجل مالي ولجميع الماليين الذين قاتلوا إلى جانبنا»، وكذلك لعناصر بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب

والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب
كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)

10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية

مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية
أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»

أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»
الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها

الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها
الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)

أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند
«طالبان» تقتل قياديا سابقا في الحركة أثناء هروبه إلى إيران
«طالبان» تقتل قياديا سابقا في الحركة أثناء هروبه إلى إيران
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة ...
القضاء الفرنسي يدرس وثائق حول مجزرة حي التضامن بدمشق في 2013
القضاء الفرنسي يدرس وثائق حول مجزرة حي التضامن بدمشق في 2013
3 قتلى وأكثر من 20 جريحا جراء تفجير استهدف مسجدا في كابل
3 قتلى وأكثر من 20 جريحا جراء تفجير استهدف مسجدا في كابل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان...
المزيد
بعد انسحابها من مالي.. فرنسا تبقي 3 آلاف جندي في منطقة الساحل
بعد انسحابها من مالي.. فرنسا تبقي 3 آلاف جندي في منطقة ......
روسيا: لم ننشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووية
روسيا: لم ننشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووية...
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد في كابل إلى 21 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد في كابل إلى 21 قتيلا...
3 قتلى وأكثر من 20 جريحا جراء تفجير استهدف مسجدا في كابل
3 قتلى وأكثر من 20 جريحا جراء تفجير استهدف مسجدا في كابل...
القضاء الفرنسي يدرس وثائق حول مجزرة حي التضامن بدمشق في 2013
القضاء الفرنسي يدرس وثائق حول مجزرة حي التضامن بدمشق في 2013...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط