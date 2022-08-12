روسيا ترفض مطلب مجموعة السبع بتسليم محطة زابوريغيا لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب سياسيون روس بارزون، عن رفضهم لمطلب مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بأن تعيد موسكو السيطرة على محطة زابوريغيا النووية لأوكرانيا.

وقال نائب رئيس مجلس الدوما بالجمعية الاتحادية الروسية، كونستانتين كوساتشيف «لا ولا مجددا»، وذلك في رده على سؤال اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس».

وأضاف أنه لضمان سلامة محطة الطاقة النووية، فإن السيطرة الكاملة على المنشأة أمر ضروري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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تلقى كوساتشيف الدعم من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما (الغرفة العليا)، ليونيد سلوتسكي الذي اتهم أوكرانيا «بالإرهاب النووي».

وكتب في قناته على (تلغرام)، «كل بيانات الدعم من جانب وزراء خارجية مجموعة السبع هي لا شيء سوى رعاية للإرهاب النووي».

مخاوف من كارثة نووية محتملة

وتبادلت موسكو وكييف أخيرا الاتهامات بشأن القصف الأخير عند الموقع الذي أثار مخاوف بحدوث كارثة نووية محتملة.

كان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، صرح أمس الخميس، بأنه «لا يوجد تهديد مباشر» على السلامة في محطة زابوريغيا الأوكرانية للطاقة النووية على الرغم من استمرار تعرضها للقصف.