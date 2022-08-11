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غروسي: «الوضع حرج» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 11:02 مساء
غروسي: «الوضع حرج» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. (الإنترنت)
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، إن «الوضع حرج» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشن ضربات جديدة عليها، مضيفا أنه يجب السماح للوكالة بالوصول إليها.

وأوضح رافايل غروسي خلال حديثه عبر الفيديو في هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن «الوضع حرج ويجب السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوريجيا بأسرع وقت ممكن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتخضع المحطة، وهي الأكبر في أوكرانيا، للسيطرة الروسية منذ مطلع مارس.

- أوكرانيا: تضرر أجهزة استشعار الإشعاعات بمحطة زابوريغيا عقب القصف الروسي

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مجموعة «إنيرغواتوم» الأوكرانية أن عدة أجهزة استشعار للإشعاعات تضررت عقب «قصف روسي جديد»، على محطة زابوريغيا للطاقة النووية بالقرب من مفاعل نووي.

وقالت المجموعة عبر تطبيق «تلغرام»، بعد ساعات من الإبلاغ عن ضربات جديدة (تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأنها أن «الوضع يزداد سوءا، هناك مواد مشعة موجودة في مكان قريب وتضررت عدة أجهزة استشعار للإشعاعات»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

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