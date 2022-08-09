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10 قتلى في هجوم ببوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 04:49 مساء
10 قتلى في هجوم ببوركينا فاسو
دورية لجيش بوركينا فاسو شمال البلاد، 3 فبراير 2020. (أ ف ب)
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قُتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين بينهم أربعة من المتطوعين الأمنيين في هجوم يُشتبه بأن «متطرفين» نفذوه في شمال بوركينا فاسو، حسب ما علمت وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، من مصادر أمنية محلية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة «فرانس برس»، أن «بلدة سيما الواقعة في منطقة سيغينيغا - محافظة ياتنغا (شمال) - تعرّضت لهجوم إرهابي» صباح  الإثنين، وأضاف أن «أربعة من المتطوّعين للدفاع عن الوطن (مدنيون مساعدون) وستة مدنيين قتلوا»، مشيرًا إلى أنه «جرى تسجيل عدة إصابات».

وأكد مسؤول محلّي من «المتطوّعين للدفاع عن الوطن» الهجوم، دون أن يحدّد حصيلة الضحايا، ولكنه أشار إلى أن «عددا من المتطوعين ما زالوا في عداد المفقودين»، وأشار إلى أنه «جرى صد الهجوم على أبواب سيغينيغا من قبل عناصر تلقوا دعمًا» من قوات الدفاع والأمن، موضحًا أن «الهجوم أدى إلى هروب عدد كبير من سكّان» المنطقة، وأوضح أن السكّان بدأوا بالعودة «بعد الرد الجوي من الجيش».

وأوضح مصدر أمني آخر أنه «بعد الهجوم على سيما، نُشرت وحدات الدعم كما قُدّم إسناد جوي ساعد في دحر المهاجمين».

- 12 قتيلا بينهم ثلاثة جنود في هجمات في شمال بوركينا فاسو

بوركينا فاسو تغرق في دوامة العنف
وقُتل تسعة متطوعين أمنيين وأربعة جنود، الخميس، في هجوم شنه متطرفون مفترضون على وحدة تابعة لمفرزة عسكرية في بورزانغا (شمال) كانت تنسّق عملية هجومية مع مجموعة من المتطوّعين.

وأُنشئت مجموعة «المتطوّعين للدفاع عن الوطن» في ديسمبر 2019، وهي عبارة عن مساعدين مدنيين يعملون مع القوات المسلحة في مهام المراقبة وجمع المعلومات وتقديم الحماية، بعد فترة تدريبية عسكرية لمدة 14 يوما. ويتزايد استهدافهم من قبل الجماعات المسلّحة وغالبا ما يقاتلون مع الجيش ويدفعون ثمنا باهظا.

في منتصف يونيو، أعلنت قيادة «عمليات محاربة الجهاديين» إعادة تنظيم فرق المتطوعين من أجل «دمجها بشكل كامل في الجهاز العسكري والأمني المخصّص لمكافحة الإرهاب».

منذ العام 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلّح قادته حركات انفصالية ومتطرفة في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين إضافة إلى تشريد الآلاف. وجعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020 عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عجز الحكومة المدنية عن وقف دوامة العنف الدامية، استعادة الأمن من أولوياتهم. وأكثر من 40% من مساحة البلاد خارج عن سيطرة الدولة، حسب بيانات رسمية.

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