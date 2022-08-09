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تايوان تتهم الصين باستخدام المناورات العسكرية في «الإعداد للغزو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 08:06 صباحا
تايوان تتهم الصين باستخدام المناورات العسكرية في «الإعداد للغزو»
جنود تايوانيون يطلقون مدافع بذخائر حية خلال مناورة لمواجهة إنزال في إقليم بينغتونغ جنوب تايوان، 9 أغسطس 2022، (ا ف ب)
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صرّح وزير الخارجية التايواني جوزيف وو الثلاثاء، بأن بكين تستخدم المناورات الجوية والبحرية حول الجزيرة للإعداد لغزوها، وتغيير الوضع القائم في منطقة المحيطين الهندي والاطلسي.

وقال وو خلال مؤتمر صحافي في تايبيه «استخدمت الصين المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان»، مضيفا أن «نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها»، حسب وكالة «فرانس برس».

مناورات عسكرية لتايوان
في حين بدأ الجيش التايواني مناورة بالذخيرة الحية لسلاح المدفعية اليوم، في محاكاة لصد هجوم دفاعا عن الجزيرة.

وأكد الناطق باسم الجيش الثامن التايواني أن المناورات بدأت في مقاطعة بينغتونغ الجنوبية بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية.

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