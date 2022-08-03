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تايون تعلن دخول 27 طائرة حربية صينية مجالها الجوي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 04:23 مساء
تايون تعلن دخول 27 طائرة حربية صينية مجالها الجوي
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أعلنت تايوان أن 27 طائرة حربية صينية دخلت مجال دفاعها الجوي اليوم الأربعاء، فيما كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تجري زيارتها المثيرة للجدل إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في تغريدة إن «27 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي ... دخلت المنطقة المحيطة بـ(جمهورية الصين)، في الثالث من أغسطس 2022» في إشارة إلى تايوان، حسب وكالة «فرانس برس»..

الصين:  «ضرورية ومشروعة»
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، شددت الصين على أن مناوراتها العسكرية في محيط مضيق تايوان «ضرورية ومشروعة»، وذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، هوا تشونيينغ، في إيجاز صحفي روتيني إن «إجراء الجيش الصيني مناورات عسكرية في البحر قرب تايوان الصينية، خطوة ضرورية ومشروعة لتوفير حماية حازمة للسيادة الوطنية».

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