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بوتين يشيد بقمة «مفيدة جدا» مع نظيريه الإيراني والتركي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 10:13 مساء
بوتين يشيد بقمة «مفيدة جدا» مع نظيريه الإيراني والتركي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في طهران. الثلاثاء 19 يوليو 2022 (وكالة إرنا الإيرانية)
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن المحادثات الثلاثية التي أجراها في طهران مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب إردوغان بشأن النزاع السوري كانت «مفيدة جدًا».

وإثر القمة الثلاثية قال بوتين في خطاب نقل وقائعه التلفزيونان الإيراني والروسي إن «اللقاء كان مفيدًا جدًا (...) لقد ناقشنا النقاط الأساسية لتعاوننا المتعلق بسورية»، داعيًا نظيريه لزيارة روسيا قبل نهاية العام لعقد قمة جديدة بهذا الشأن.

- توافق إيراني-روسي-تركي بشأن «القضاء على الإرهابيين» في سورية

وأكدت إيران وروسيا وتركيا تصميمها على مواصلة التعاون «للقضاء على الإرهابيين» في سورية، وذلك في بيان مشترك بختام قمة ثلاثية عقدت الثلاثاء في طهران، تأتي في ظل تلويح أنقرة بشن عملية عسكرية تستهدف الأكراد.

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