الرئيس الإيطالي يرفض استقالة دراغي

القاهرة - بوابة الوسط

رفض الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، الاستقالة التي قدّمها الخميس رئيس الوزراء ماريو دراغي، وسط أزمة سياسية يحذّر خبراء من أنها قد تدفع بثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى انتخابات عامة مبكرة.

وأعلنت الرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا «لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان (...) بغية إجراء تقييم للوضع» الناجم عن مقاطعة حركة «خمس نجوم» المنضوية في الائتلاف الحاكم جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وكان دراغي قال خلال جلسة للحكومة إن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي «لم تعد قائمة» وأن «ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودًا».