شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

وافق رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرم سينغه، السبت، على الاستقالة، بينما اقتحم متظاهرون مقر إقامة الرئيس ومكتبه، احتجاجًا على أزمة اقتصادية شديدة تعصف بالبلاد.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء، دينوك كولامباغ، إن ويكر مسينغه أبلغ قادة الحزب أنه سيستقيل عندما تتفق جميع الأطراف على تشكيل حكومة جديدةٍ، بحسب «سكاي نيوز».

أكبر احتجاج تشهده سريلانكا

وجاء قرار رئيس الوزراء بعد أكبر احتجاج تشهده سريلانكا، حيث اخترق عشرات الآلاف الحواجز ودخلوا مقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا ومكتبه القريب للتنفيس عن غضبهم ضد زعيم يعتبرونه مسؤولًا عن أسوأ أزمة اقتصادية ألمت بالبلاد.

والتقى قادة الأحزاب السياسية بالبرلمان بعد اقتحام مقر الرئيس وقرروا مطالبة الرئيس ورئيس الوزراء بالاستقالة، بحسب ما كتب النائب المعارض رؤوف حكيم في تغريدة على تويتر.

- الرئيس السريلانكي يفر من مقره على وقع اقتحام المتظاهرين المجمع الرئاسي

- رئيس الوزراء السريلانكي يدعو إلى اجتماع حكومي عاجل بعد فرار الرئيس

وأضاف أنه تم الاتفاق بالإجماع على تولي رئيس البرلمان السلطة موقتًا كرئيس للبلاد، في حال استقال الرئيس الحالي، وأن يعمل بالتعاون مع حكومة انتقالية موقتة.

إفلاس البلاد

وكان رئيس الوزراء السريلانكي أقر بأن بلاده أفسلت، بينما يعاني الملايين من الأشخاص لأجل الحصول على الغذاء وخدمات أخرى حيوية.

وأقر المسؤول السريلانكي في حديث مع نواب البرلمان، بصعوبة المباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، لأن البلاد تتفاوض باعتبارها دولة مفلسة وليست بصفتها دولة نامية.

وقال رانيل ويكرم سينغه إن بلاده التي يصل عدد سكانها 22 مليون نسمة عليها أن تستعد لوضع أكثر صعوبة وتعقيدا مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق.

وتعاني سريلانكا أزمة اقتصادية هي الأشد والأسوأ منذ سبعة عقود بعدما هبط احتياطي النقد إلى مستويات دنيا، فلم تعد البلاد قادرة على استيراد سلع أساسية مثل الوقود والغذاء والدواء.

من داخل القصر

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل، اقتحام محتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، يوم السبت.

ولم يتضح ما إذا كان راجاباكسا داخل المنزل، لكن لقطات أظهرت مئات الأشخاص داخل المنزل المحصن جيدا وفي ساحاته بالخارج، وبعضهم يغطس في مسبح الحديقة، وآخرون يجلسون على سرير الرئيس.

لحظة اقتحام محتجون مقر القصر الرئاسي في سريلانكا. (الإنترنت)

لحظة اقتحام محتجون مقر القصر الرئاسي في سيريلانكا. (الإنترنت)