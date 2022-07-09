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بلينكن يقول إنه طلب من الصين إدانة «العدوان» الروسي على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 10:48 صباحا
بلينكن يقول إنه طلب من الصين إدانة «العدوان» الروسي على أوكرانيا
مصافحة بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي خلال اجتماع في نوسا دوا بجزيرة بالي، السبت 9 يولو 2022. (أ ف ب)
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صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه دعا الصين إلى إدانة «العدوان» الروسي على أوكرانيا، وذلك بعد اجتماعه في جزيرة بالي الإندونيسية السبت مع نظيره الصيني وانغ يي.

وقال بلينكن إنها «اللحظة التي نحتاج فيها جميعا إلى النهوض كما فعلت دول مجموعة العشرين الواحدة تلو الأخرى، لإدانة العدوان والمطالبة، من بين أمور أخرى، بأن تسمح روسيا بالوصول إلى الغذاء العالق في أوكرانيا». وأضاف أنه لا يرى أي «إشارة» على إلى تعاون من جانب روسيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولفت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت إن محادثات نادرة أجراها مع نظيره الصيني وانغ يي في إندونيسيا كانت «بناءة»، لكنه عبر عن مخاوف إزاء قضايا من بينها تايوان، مؤكدًا عقب محادثات مع وزير الخارجية الصيني استمرت خمس ساعات أنه «رغم تعقيدات علاقاتنا، يمكنني القول بدرجة من الثقة إن وفودنا تجد محادثات اليوم مفيدة وصريحة وبناءة». وأضاف أنه عبر لنظيره الصيني عن «مخاوف عميقة» إزاء تايوان.

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