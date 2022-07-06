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رغم الاستقالات.. بوريس جونسون متمسك بمنصبه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 01:44 مساء
رغم الاستقالات.. بوريس جونسون متمسك بمنصبه
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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، عزمه «مواصلة» التفويض الموكل إليه رغم استقالة عدد من أعضاء حكومته التي أضعفته على خلفية فضائح متكررة.

وقال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم التي شهدت توترًا: «سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا»، وأضاف أن «مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويض هائل، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

استقالات تضرب حكومة جونسون
وأعلن وزيرا الصحة والمال، ساجد جاويد، وريشي سوناك، بفارق دقائق معدودة استقالتيهما، مساء الثلاثاء، بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر. 

وأتت الاستقالتان الصادمتان بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية مقرًا بارتكابه «خطأ» بتعيينه في فبراير الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين. وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.

والثلاثاء، أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تبلّغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه «نسيها» عندما عينه. وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.

وأتت استقالة ريشي سوناك (42 عامًا) في خضم أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة. وكتب سوناك في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جونسون «يتوقع الرأي العام عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل».

أما جاويد البالغ 52 عامًا والذي تولى وزارة المال قبل سوناك، فرأى أن من حق البريطانيين أن يتوقعوا «النزاهة من حكومتنا»، وقال إن التصويت على الثقة في حق جونسون في يونيو كان ينبغي أن يشكل فرصة لإبداء «تواضع» وإظهار «توجه جديد»، لكنه أضاف: «يؤسفني القول إنه من الواضح بالنسبة إليّ أن الوضع لن يتغيّر تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم» في إشارة إلى جونسون.

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