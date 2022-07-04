جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أن خبراء إسرائيليين أخضعوا الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي، بعدما أعلنت واشنطن نتيجة التحقيق في مقتلها.

وجاء في بيان للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعربية «تم إخضاع الرصاصة لاختبار بالستي في مختبر الطب الشرعي بحضور هيئات مهنية إسرائيلية وممثلين محترفين عن USSC (المنسق الأمني الأميركي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية)، من أجل تحديد السلاح الذي أطلقت منه. تم إجراء الاختبار في إسرائيل بحضور ممثلين عن USSC في كافة مراحله»، بحسب «فرانس برس».

أطلقت من موقع إسرائيلي

رجحت الولايات المتحدة، الإثنين، أن تكون الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة قد أطلقت من موقع إسرائيلي، إلا أنها شددت على عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأنها قُتلت بشكل متعمد.

وقالت الخارجية الأميركية إن الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية لا تتيح التوصل إلى «استنتاج نهائي» فيما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلتها في 11 مايو وتسلمتها من السلطات الفلسطينية.

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أفاد النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، مساء السبت الماضي أن السلطة الفلسطينية سلمت خبراء أميركيين الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة لتحليلها جنائيا.

وأوضح الخطيب أن الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبوعاقلة في 11 مايو الماضي خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سلمت للولايات المتحدة على أن تعيدها لاحقا للسلطة الفلسطينية.

تسليم البندقية التي استُخدمت في قتل شيرين

وطالبت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي، في 19 يونيو الماضي، بتسليم البندقية التي استُخدمت في قتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة وذلك في حفل تأبين في الذكرى الأربعين لمقتلها.

ويؤكد الفلسطينيون أن الرصاصة أطلقها جندي إسرائيلي، ورفضوا طلب الجانب الإسرائيلي إجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية، مشددين على أن كل «المؤشرات والدلائل والشهود يؤكدون اغتيالها من جانب وحدات خاصة إسرائيلية».

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال حفل أقيم في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وقتها: «رفضنا تسليمهم الرصاصة، بل ونطالبهم بتسليم البندقية التي اغتالت شيرين أبوعاقلة».

وقتلت أبوعاقلة في 11 مايو المنصرم برصاصة اخترقت الخوذة الواقية التي كانت تعتمرها كما كانت ترتدي السترة الواقية المخصصة للصحفيين خلال تغطيتها لعملية إسرائيلية على تخوم مخيم جنين للاجئين.