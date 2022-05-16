«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

فيما يتواصل الجدل بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين بشأن التحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، أطلقت هيئات مستقلة تحقيقاتها الخاصة لكشف ملابسات عملية القتل، في حين يقول فريق بحثي مفتوح المصدر إن نتائجه الأولية جاءت لصالح رواية شهود فلسطينيين قالوا إنها قتلت بنيران إسرائيلية، وفق ما ذكره تقرير لـ«يورو نيوز».

وأطلقت العديد من مجموعات البحث وحقوق الإنسان تحقيقاتها الخاصة، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر اتحاد الصحفيين الاستقصائيين في هولندا «بلينغ كات» تقريرًا تضمن تحليلًا للأدلة المرئية والمسموعة التي تم جمعها من على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن مصادر عسكرية فلسطينية وإسرائيلية، وقد تأسس التقرير على الظروف الزمانية والمكانية لواقعة القتل، إضافة إلى تحليل صوتي جنائي للطلقات النارية.

نيران إسرائيلية قتلت أبو عاقلة.. الأدلة تدعم روايات الشهود

ويخلص التقرير إلى أن الأدلة تدعم روايات الشهود الذين قالوا إن أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية. ووفق «يورو نيوز» يقول الباحث المشارك في وضع التقرير، جيانكارلو فيوريلا: إنه «بناءً على ما تمكنا من مراجعته، كان جيش الدفاع الإسرائيلي (الجنود الإسرائيليون) في أقرب موقع، ولديه أوضح خط رؤية لأبو عاقلة».

وتعد «بلينغ كات» من بين عدد كبير من المؤسسات الإعلامية التي تستخدم معلومات «مفتوحة المصدر»، مثل مقاطع فيديو الوسائط الاجتماعية وتسجيلات كاميرات الأمان وصور الأقمار الصناعية، لإعادة بناء الأحداث.

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ويقر فيوريلا بأن نتائج التحليل لا يمكن أن تكون حاسمة بنسبة 100 بالمئة دون وجود أدلة مثل الرصاص والأسلحة التي يستخدمها الجيش ومواقع الـ«جي بي إس» للقوات الإسرائيلية، لكنه قال إن ظهور أدلة إضافية يعزز الاستنتاجات الأولية ولا ينفيها.

ومن جهتها، تقول منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان إنها تجري تحليلًا خاصًا بها، وقد لعبت المنظمة الأسبوع الماضي دورًا رئيسًا في تراجع الجيش الإسرائيلي عن مزاعمه الأولية بأن مسلحين فلسطينيين يبدو أنهم مسؤولون عن مقتلها.

تفنيد الادعاء الإسرائيلي

ويستند الادعاء الإسرائيلي إلى مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أطلق فيه مسلح فلسطيني النار باتجاه أحد أزقة جنين، ثم صرخ مسلحون آخرون زاعمين أنهم أطلقوا النار على جندي، وقال الجيش إنه بسبب عدم إصابة أي من جنوده في ذلك اليوم، فربما كان المسلحون يشيرون إلى أبو عاقلة، التي كانت ترتدي خوذة واقية وسترة ضد الرصاص.

وذهب باحث «بتسيلم» إلى المنطقة وصور شريط فيديو يظهر أن المسلحين الفلسطينيين كانوا على بعد 300 متر من مكان إطلاق النار على أبو عاقلة، وتفصلهم سلسلة من الجدران والأزقة.

وقالت الناطقة باسم المنظمة، درور سادوت: إن بتسيلم بدأت في جمع إفادات من الشهود وقد تحاول إعادة تصوير إطلاق النار بمقاطع فيديو من مكان الحادث، لكنها قالت في هذه المرحلة، إنها لم تتمكن من التوصل إلى استنتاج بشأن من يقف وراء إطلاق النار.