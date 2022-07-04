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الخارجية الأميركية: أبوعاقلة قُتلت من موقع إسرائيلي لكن «ما من سبب» يؤكد أن إطلاق النار متعمد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 04:14 مساء
الخارجية الأميركية: أبوعاقلة قُتلت من موقع إسرائيلي لكن «ما من سبب» يؤكد أن إطلاق النار متعمد
الصحفية الفلسطينية، شيرين أبوعاقلة. (أرشيفية: الإنترنت)
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رجحت الولايات المتحدة، الإثنين، أن تكون الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة قد أطلقت من موقع إسرائيلي، إلا أنها شددت على عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأنها قُتلت بشكل متعمد.

وقالت الخارجية الأميركية إن الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية لا تتيح التوصل إلى «استنتاج نهائي» فيما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلتها في 11 مايو وتسلمتها من السلطات الفلسطينية، وفق «فرانس برس».

أفاد النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، مساء السبت الماضي أن السلطة الفلسطينية سلمت خبراء أميركيين الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة لتحليلها جنائيا.

وأوضح الخطيب أن الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبوعاقلة في 11 مايو الماضي خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سلمت للولايات المتحدة على أن تعيدها لاحقا للسلطة الفلسطينية.

تسليم البندقية التي استُخدمت في قتل شيرين
وطالبت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي، في 19 يونيو الماضي، بتسليم البندقية التي استُخدمت في قتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة وذلك في حفل تأبين في الذكرى الأربعين لمقتلها.

ويؤكد الفلسطينيون أن الرصاصة أطلقها جندي إسرائيلي، ورفضوا طلب الجانب الإسرائيلي إجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية، مشددين على أن كل «المؤشرات والدلائل والشهود يؤكدون اغتيالها من جانب وحدات خاصة إسرائيلية».

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وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، خلال حفل أقيم في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وقتها: «رفضنا تسليمهم الرصاصة، بل ونطالبهم بتسليم البندقية التي اغتالت شيرين أبوعاقلة».

وقتلت أبوعاقلة في 11 مايو الماضي برصاصة اخترقت الخوذة الواقية التي كانت تعتمرها كما كانت ترتدي السترة الواقية المخصصة للصحفيين خلال تغطيتها لعملية إسرائيلية على تخوم مخيم جنين للاجئين.

إجراء تحقيق دولي
وترفض السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مشترك مع جانب الاحتلال الإسرائيلي، غير أنها لم تمانع إجراء تحقيق دولي. الأسبوع الماضي، نشرت قناة «الجزيرة» صورة لرصاصة من عيار 5.65 قالت إنها استخدمت في قتل أبوعاقلة وموضحة أن هذا النوع مخترق للدروع ويستخدمه الجيش الإسرائيلي.

وكان النائب العام الفلسطيني أعلن أواخر الشهر الماضي وفي أعقاب إجراء تحقيق داخلي، مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل الصحفية، وقال إنها قتلت برصاص جندي إسرائيلي استخدم بندقية قنص.

من جانبها، أكدت عائلة الصحفية مواصلتها المطالبة بالتحقيق في مقتل ابنتها ومعاقبة الفاعلين. وقال شقيقها أنطون أبوعاقلة خلال حفل التأبين «نحن لا نطالب سوى بالعدالة لشيرين».

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