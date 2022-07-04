مقتل 12 شخصا في حادث سير في شمال الهند

القاهرة - بوابة الوسط

لقى ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم، بينهم ستة أطفال، وأصيب 3 ركاب آخرون، إثر انحراف حافلة عن الطريق وسقوطها في مضيق على مسافة 200 متر بالقرب من قرية جانجلا، على بعد 65 كيلومترا من منطقة كولو في ولاية هيماشال براديش بشمال البلاد اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز، أن رئيس شرطة منطقة كولو جورديف شاند شارما، قال إن رجال الإنقاذ والإطفاء وأفراد الشرطة، كانوا أول من هرعوا إلى مكان الحادث، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند وبنغلاديش إلى 59 قتيلا

وأضاف «تظهر المعلومات الأولية أنه كان هناك 15 راكبا على متن الحافلة وقت الحادث، ولم يعرف بعد سبب وقوعه»، مؤكدا نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.