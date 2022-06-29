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إيران: لن نتجاوز خطوطنا الحمراء.. وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 07:06 مساء
إيران: لن نتجاوز خطوطنا الحمراء.. وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في الدوحة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طهران. (الإنترنت)
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أكدت إيران أن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة مؤكدة أنها لن تتجاوز «خطوطها الحمراء» مع انطلاق محادثات غير مباشرة في الدوحة تهدف إلى التوصل لتفاهم لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في المفاوضات مع الدول الكبرى في فيينا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قوله، الثلاثاء، في العاصمة التركمنستانية عشق آباد «نحن جادون ولن نتجاوز خطوطنا الحمراء بأي شكل من الأشكال»، بحسب «فرانس برس».

وبحسب الوزير الإيراني فإنه «إذا كانت لدى الجانب الأميركي نوايا جادة وتحلى بالواقعية، فهناك اتفاق في متناول اليد في هذه المرحلة وفي هذه الجولة من المفاوضات على مستوى السياسة».

 محادثات غير مباشرة في الدوحة
ووصل الثلاثاء إلى قطر التي تستضيف أكبر القواعد الأميركية في الخليج وتقيم في الوقت ذاته علاقات جيدة مع جارتها الكبرى الجمهورية الإسلامية، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري وأعضاء الوفد المرافق له.

وستجري المحادثات في الدوحة بطريقة غير مباشرة، على أن ينقل وسطاء رسائل بين الجانبين. والأربعاء، قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، «نأمل بالتوصل إلى اتفاق إيجابي ومقبول في حال تخلت الولايات المتحدة عن أسلوب ترامب الذي لم يكن متوافقا مع القانون الدولي».

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انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.

محادثات فيننا طريق مسدود
وسعت إدارة الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق، معتبرة أن هذا المسار هو الأفضل مع الجمهورية الإسلامية على الرغم من إعرابها عن تشاؤم متنام في الأسابيع الأخيرة. وتأتي محادثات الدوحة قبل زيارة مرتقبة لبايدن إلى السعودية منتصف الشهر المقبل.

في فيينا، حققت المفاوضات تقدما جعل المعنيين قريبين من إنجاز اتفاق، إلا أنها وصلت الى طريق مسدود منذ مارس مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصا فيما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من  قائمة واشنطن لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية».

وخلال محادثات فيينا، كررت إيران أيضا مطالبتها بضمانات أميركية لعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق كما فعل ترامب. وتقول إدارة بايدن إن إزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء، وهي خطوة من المؤكد أنها ستغضب الكثير من أعضاء الكونغرس، تقع خارج نطاق المحادثات لإحياء الاتفاق النووي.

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