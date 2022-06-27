«البيت الأبيض»: اتصال مرتقب بين بايدن وشي «خلال أسابيع»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، أمام الصحفيين، الإثنين، على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا، أن الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ «ستتاح لهما الفرصة لتبادل الآراء في الأسابيع المقبلة».

ولم يحدد ساليفان، شكل أو موعد هذا الاتصال المرتقب، لكنه أكد أنه على مستوى مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي كان هناك «دائمًا قدر أكبر من التقارب حول التحديات» المرتبطة بالطموحات الصينية، بحسب وكالة «فرانس برس».

لكنه أشار أيضًا إلى أن «المنافسة لا تعني المواجهة»، في وقت تتسم العلاقات بين القوتين العظميين بالتوتر الشديد، سواء في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا أو تايوان أو القضايا الاقتصادية.