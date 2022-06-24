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الأمم المتحدة: شيرين أبوعاقلة قُتلت بنيران إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 12:01 مساء
الأمم المتحدة: شيرين أبوعاقلة قُتلت بنيران إسرائيلية
الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، قتلت بنيران قوات الإحتلال الإسرائيلي في 11 مايو 2022. (الإنترنت)
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قالت الناطقة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمدساني، الجمعة، إن المفوضية خلصت إلى أن الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة، قُتلت في 11 مايو بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأوضحت شمدساني، في مؤتمر صحفي في جنيف، «جميع المعلومات التي جمعناها - بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني - تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبوعاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية، وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وقتلت القوات الإسرائيلية المراسلة البارزة في قناة الجزيرة، أثناء تغطيتها عملية لجيش الاحتلال في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، فيما ادعت إسرائيل أنها قُتلت بنيران فلسطينية أو بـ«رصاصة طائشة» أطلقت من بندقية جندي إسرائيلي.

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