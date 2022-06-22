Atwasat

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 920 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 11:33 صباحا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 920 قتيلا
عناصر من طالبان يقفون على تلّة وزير أكبر خان المطلة على كابل، 10 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء- الأربعاء إلى 920 قتيلا على الأقل، على ما أعلنت الحكومة.

وقال مساعد وزير الكوارث الطبيعية، شرف الدين مسلم: «تفيد المعلومات الواردة إلينا بمقتل ما لا يقل عن 920 شخصا وإصابة 600» آخرين بجروح، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأورد المرشد الأعلى لافغانستان، هبة الله أخوند زاده، في وقت سابق حصيلة أظهرت مقتل 300 شخص على الأقل في ولايتي باكتيكا وخوست، وقال في بيان لوسائل الإعلام إن «مئات المنازل دمرت».

تحذيرات من كارثة إنسانية في أفغانستان
وأوضح مساعد الناطق باسم الحكومة الأفغانية، بلال كريمي، لـ«فرانس برس» إن «الكثير من المنازل دمرت وأن سكانها لا يزالون تحت الأنقاض». وكتب في تغريدة «ندعو وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية».

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1.30 بالقرب من الحدود مع باكستان، وفقا لمعهد رصد الزلازل الأميركي. وضرب زلزال ثان بقوة 4.5 درجات المكان نفسه تقريبا في الوقت ذاته، وفقا للمصدر نفسه.

وقال يعقوب منظور أحد زعماء القبائل من بكتيكا، إن الكثير من الجرحى من منطقة جيان في الولاية وجرى نقلهم إلى المستشفى في سيارات إسعاف ومروحيات. وأضاف لـ«فرانس برس» عبر الهاتف: «الأسواق المحلية مغلقة وهرع الناس إلى المناطق المتضررة للمساعدة».

كذلك تظهر مقاطع فيديو سكان المناطق المتضررة وهم ينقلون جرحى إلى مروحية. وخدمات الطوارئ في أفغانستان محدودة العدد والإمكانات منذ فترة طويلة، وهي غير قادرة للتعامل وحدها مع كارثة طبيعية كبرى، وفق الوكالة الفرنسية.

رسائل تضامن مع أفغانستان
وشعر السكان بالزلزال في عدة ولايات بالمنطقة وكذلك في العاصمة كابل الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال مركز الزلزال. وشعر بها السكان أيضا في باكستان المجاورة لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات فيها.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن «حزنه العميق» لهذه المأساة، وأشار إلى أن السلطات الباكستانية تعمل لتقديم الدعم لجارتها.

وكتب مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان، توماس نيكلاسون، على تويتر «يراقب الاتحاد الوضع (...) وهو على استعداد للتنسيق وتقديم المساعدات الطارئة». وقالت الأمم المتحدة أيضًا إنها تدرس حاجات المساعدة.

زلازل متكررة في أفغانستان
وغالبا ما تضرب زلازل شمال أفغانستان وخصوصا محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية. وتلحق الهزات الأرضية أضرارًا بالمباني والمنازل المبينة بشكل سيء في أفغانستان الفقيرة.

وفي أكتوبر 2015، لقي ما يقارب 200 شخص حتفهم في البلاد بعد زلزال بلغت قوته 7.5 درجات وأودى بحياة عدد أكبر من الأشخاص في باكستان المجاورة. وكان من بين الضحايا الأفغان 12 فتاة قضين في حادث تدافع أثناء محاولتهن الخروج من المدرسة.

ومنذ وصول طالبان إلى السلطة في كابل أغسطس الماضي، تشهد أفغانستان أزمة مالية وإنسانية خطرة نتيجة تجميد مليارات الأصول في الخارج والتوقف المفاجئ للمساعدات الدولية التي دعمت البلاد لأكثر من 20 عامًا والتي باتت تقدم الآن بشكل محدود جدا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لوكاكو يستعد للعودة إلى إنتر ميلان

لوكاكو يستعد للعودة إلى إنتر ميلان
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو
شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية

شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. الأربعاء

ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. ...
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد

قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية

بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»

«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني

بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه ...
المشري يقترح على وليامز لقاء عقيلة صالح في غدامس لحل النقاط العالقة بالمسار الدستوري

المشري يقترح على وليامز لقاء عقيلة صالح في غدامس لحل النقاط العالقة بالمسار ...
منح حسن الأمين وعايدة الكبتي جائزة الدولة الفخرية للصحافة

منح حسن الأمين وعايدة الكبتي جائزة الدولة الفخرية للصحافة
«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة ...
«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة ...
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو

قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو
السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين

السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين
بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري

بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 15 شخصا في خاركييف شمال أوكرانيا
مقتل 15 شخصا في خاركييف شمال أوكرانيا
واشنطن تؤكد استمرار دعمها إسرائيل مهما كانت هوية الفائز في الانتخابات المقبلة
واشنطن تؤكد استمرار دعمها إسرائيل مهما كانت هوية الفائز في ...
المملكة المتحدة تتوسع في توفير اللقاحات للسيطرة على انتشار «جدري القرود»
المملكة المتحدة تتوسع في توفير اللقاحات للسيطرة على انتشار «جدري ...
ارتفاع مستوى الإصابات بفيروس «كورونا» في بريطانيا
ارتفاع مستوى الإصابات بفيروس «كورونا» في بريطانيا
القوات الروسية توشك على حصار القوات الأوكرانية في زولوتي
القوات الروسية توشك على حصار القوات الأوكرانية في زولوتي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى ......
زيلينسكي: القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 20% من أراضي أوكرانيا
زيلينسكي: القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 20% من أراضي ......
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية...
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 920 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 920 قتيلا...
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 255 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 255 قتيلا...
أكثر من 100 قتيل جراء زلزال بأفغانستان
أكثر من 100 قتيل جراء زلزال بأفغانستان...
القوات الروسية توشك على حصار القوات الأوكرانية في زولوتي
القوات الروسية توشك على حصار القوات الأوكرانية في زولوتي...
ارتفاع مستوى الإصابات بفيروس «كورونا» في بريطانيا
ارتفاع مستوى الإصابات بفيروس «كورونا» في بريطانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط