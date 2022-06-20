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برنامج الأغذية العالمي يقلص حصص اللاجئين مع تفاقم أزمة الجوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 03:12 مساء
برنامج الأغذية العالمي يقلص حصص اللاجئين مع تفاقم أزمة الجوع
طفلة يمنية تجلس بجوار موقود طعام وسط أزمة جوع حادة. (الإنترنت)
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يعتزم برنامج الأغذية العالمي، خفض الحصص الغذائية للاجئين بما يصل إلى النصف، حيث يواجه أزمة جوع متفاقمة بسبب الحرب في أوكرانيا وقيود التمويل.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، عن المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيسلي، القول اليوم الإثنين في بيان: «إننا مضطرون لاتخاذ القرار المؤلم، بخفض الحصص الغذائية للاجئين الذين يعتمدون علينا من أجل بقائهم على قيد الحياة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

واقتربت أسعار المواد الغذائية من تسجيل مستوى قياسي مرتفع، بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في انخفاض حاد لصادرات كييف الرئيسية، وهي الحبوب والزيوت النباتية.

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وتتحرك الجهود الرامية للسماح لأوكرانيا، باستئناف الصادرات الزراعية المهمة ببطء.

وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة، أن اللاجئين الذين يعيشون في إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا، هم الأكثر تضررا من خفض الحصص الغذائية، فيما خفض برنامج الأغذية العالمي بالفعل بشكل كبير، حصص الإعاشة للاجئين على مستوى عملياته.

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