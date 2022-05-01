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برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 11:10 صباحا
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في أوكرانيا
آلة زراعية أثناء حصاد القمح في أوكرانيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذرت الأمم المتحدة، من أن الحرب في أوكرانيا تخلف أثارًا خطيرة على قدرتها لتوصيل المساعدات الغذائية اللازمة بصورة عاجلة للدول حول العالم، حيث إن معظمها محتجز في الموانئ الأوكرانية.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة في ألمانيا مارتن فريك، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، «حاليًا، هناك نحو 4.5 مليون طن  من الحبوب، محتجزة في الموانئ الأوكرانية وعلى متن سفن، ولا يمكن استخدامها».

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ويبقى تصدير الأغذية صعبًا للغاية، حيث لا يمكن الوصول للموانئ الأوكرانية والطرق البحرية للبلاد بسبب الغزو الروسي.

حاجة ملحة للغذاء من أوكرانيا
وحتى بدء الحرب، كانت أوكرانيا من أهم منتجي القمح في العالم، بالإضافة إلى كونها أكبر منتج للذرة، فيما تعتمد الكثير من الدول على القمح الرخيص من أوكرانيا.

فيما قال فريك: «هناك حاجة ملحة للغذاء من أوكرانيا»، مضيفًا أن برنامج الأغذية وفر حتى الآن مساعدات لنحو 2.5 مليون أوكراني، معظمهم في أوكرانيا نفسها، وبضع مئات الآلاف في مولدوفا.

وأضاف فريك أن هناك حاجة لإيصال الطعام للمواطنين الأوكرانيين المحاصرين والذين يعانون، ولكن أيضًا هناك حاجة لإخراجه من المنطقة، وتوزيعه حول العالم للتخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمية.

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