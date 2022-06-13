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مقتل 50 مدنيا خلال هجوم في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 05:49 مساء
مقتل 50 مدنيا خلال هجوم في بوركينا فاسو
قوات تابعة لبوركينا فاسو. (الإنترنت)
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قتل 50 مدنيًا على الأقل في هجوم يشتبه بأنه «إرهابي» استهدف قرية سيتينغا في شمال بوركينا فاسو، ليل السبت الأحد، وفق ما أفاد الناطق باسم الحكومة ليونيل بيلغو الإثنين.

وقال المصدر، خلال مؤتمر صحفي، «عثر الجيش حتى الآن على 50 جثة»، مؤكدًا أن البحث متواصل وأن الحصيلة قد تكون «أعلى»، وفق «فرانس برس».

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وتعاني بوركينافاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، أزمة إنسانية حادة منذ العام 2019.

وفي بوركينا فاسو ومالي والنيجر المجاورتين لها، تنشط الجماعات المسلحة، التي بايع بعضها تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة.

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